Ion Cristoiu: Dan Barna – pumnalul pe care Klaus Iohannis i-l înfige lui Ludovic Orban pe la spate

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Klaus Iohannis evită o confruntare directă cu Ludovic Orban, preferând calea, mai complicată, dar lipsită de riscuri a folosirii lui Dan Barna pentru a bloca negocierile pentru formarea noului Guvern, astfel încât preferatul său, Nicolae Ciucă, să fie premier interimar mult şi bine, iar Ludovic Orban să fie considerat vinovat de blocarea instalării unui nou Executiv.

„Au trecut de la 6 decembrie 2020, ziua alegerilor parlamentare, douăsprezece zile. Nici azi, vineri, 18 decembrie 2020, nu avem un premier desemnat. Dacă ne gîndim că pentru desemnarea unui premier e nevoie de noi consultări la Cotroceni, urmate de negocierile duse de cel desemnat pentru formarea noului Guvern, vom realiza că România se confruntă cu o gravă Criză politică. În plină Criză Sanitară, dublată de Criza economică şi în buza unei Crize meteorologice, la Palatul Victoria e un Guvern interimar. Acest Guvern nu poate da ordonanţe de urgenţă. Prin urmare o serie de măsuri cerute de realităţi nu vor putea fi luate.

Din presă aflăm că negocierile dintre cele trei partide pentru cele trei şefii – a Guvernului, a Camerei Deputaţilor şi a Senatului – deşi au adus cu ele o anume flexibilizare a poziţiilor, nu au avut nici un rezultat. Din cîte s-a spus şi s-a scris, negocierile se duc între cei trei şefi de partid: Ludovic Orban, Dan Barna şi Kelemen Hunor. Pentru ce se duc? Răspunsul ni-l dă decizia Biroului Permanent Naţional al PNL de a mandata delegaţia partidului să avanseze două formule:

Florin Cîţu, premier, din partea PNL, şi Ludovic Orban, şeful Camerei Deputaţilor, din partea PNL.

Ludovic Orban, premier din partea PNL, şi Dan Barna, şeful Camerei Deputaţilor, din partea USRPLUS.

Care e mărul discordiei între cele două partide?

USRPLUS vrea şefia Camerei Deputaţilor, cerînd însă tot în cadrul negocierilor ca PNL să nu-l desemneze premier pe Ludovic Orban.

Propunerea PNL n-a reuşit să înfrîngă cerbicia USRPLUS.

USRPLUS vrea mai departe ca Ludovic Orban să nu fie premier.

Din informaţiile de culise, la negocierile de joi, USRPLUS a propus următoarea variantă:

Premier Florin Cîţu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, preşedinte al Senatului, cineva de la USRPLUS.

A ieşit fum alb! Vor striga puţinii jurnalişti care n-au primit ordin să abată atenţia de la Ciolaniadă prin regizarea unui nou proces public pentru deja condamnaţii în dosarul Ferma Băneasa.

S-a îndeplinit cea de a doua variantă a propunerii PNL.

Cei care ştiu cît de mult îşi doreşte funcţia de preşedinte al Camerei Dan Barna vor fi rămas uluiţi de uşurinţa cu care acesta a renunţat la postul rîvnit.

Asta da, un altfel de politică.

Iată un politician care se sacrifică de dragul interesului naţional de a avea cît mai repede un Guvern!

Nici vorbă de fum alb. Asta deoarece USRPLUS prin Dan Barna a venit cu noi pretenţii. În schimbul cedării de dragul lui Ludovic Orban, ministerele să fie împărţite în mod egal între cele două partide, chiar dacă rezultatele sînt net diferite.

Liderii PNL sînt puşi astfel în situaţia de a alege între şefia dată lui Ludovic Orban şi pierderea ministerelor cheie, a ministerelor care aduc bani cu nemiluita. Credeţi că baronii PNL vor fi dispuşi să sacrifice ministerele grele de dragul lui Ludovic Orban? Fireşte că nu. Astfel că varianta propusă de USRPLUS n-are menirea de a debloca negocierile, ci pe cea de a le bloca. Făcînd ca baronii PNL să se întrebe dacă mai merită să-l sprijine pe Ludovic Orban. Şi pe măsură ce negocierile bat pasul pe loc, îngrijoraţi că pretenţiile lui Ludovic Orban îi ţin departe de ciolan, baronii ar putea lua aminte la Scrisoarea unui iohannist din conducerea partidului care să ceară debarcarea lui Ludovic Orban de la şefia PNL.

USRPLUS e un partid care a dobîndit doar 15 la sută la alegerile parlamentare. Mult mai important, e un partid care, dacă s-ar încheia negocierile, ar fi întîia oară la guvernare. Se presupune că alegerile din 6 decembrie 2020 n-au fost ultimele înainte de Apocalipsă. Vor mai fi şi alte alegeri. Ce-ar trebui să facă un partid ca USRPLUS în aceste condiţii? Să ajungă cît mai repede la guvernare. Pentru că în domeniile pe care le va administra, USRPLUS poate dovedi poporului român că e un partid care merita mai mult de 15 la sută. USRPLUS n-a fost niciodată la Guvernare. În consecinţă, are acum posibilitatea să-i fascineze pe români guvernînd în domeniile sale din Guvern altfel decît au făcut pînă acum toate guvernele postdecembriste. Negocierile nu se duc pe programul de guvernare. Dacă s-ar duce pentru asta, USRPLUS ar avea de cîştigat din consecvenţa cu care blochează negocierile cu pretenţii exagerate. Negocierile se duc pe funcţii. Şi în consecinţă înverşunarea USRPLUS de a bloca negocierile adîncesc imaginea periculoasă de partid al Ciolaniadei. Dar nu numai atît. În toată această perioadă USRPLUS nu se explică în public de ce se opune cu atîta cerbicie propunerilor venite dinspre PNL.

E un mister?

Nici vorbă.

Ne lămureşte declaraţia lui Klaus Iohannis din 16 decembrie 2020 despre poziţia sa faţă de propunerea de premier:

<Este posibil să se înţeleagă în coaliţia de centru-dreapta şi să vină cu o propunere. Asta aştept eu, ca Preşedinte, să se formeze o majoritate şi să-mi propună un nume. Dacă se înţeleg PNL, USR PLUS şi UDMR şi vin cu o propunere, o voi accepta, că este Orban, îl accept, că este Cîţu, îl accept, sau să fie altcineva. Nu ştiu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să propună ceva.>

Să mori, nu alta!

Klaus Iohannis, cel care se angajase pe 4 decembrie 2020 că va conduce personal coagularea forţelor de Centru Dreapta, pentru formarea rapidă a noului Guvern, cel care convocase la Cotroceni după alegeri pe liderii partidelor de Centru Dreapta în vederea negocierilor, transformînd Palatul Cotroceni în Bordelul politic al Ciolaniadei, se proclamă acum detaşat de negocierile dintre partidele de Centru Dreapta. Fireşte, aşa trebuie să se poarte preşedintele României. Să fi învăţat ceva Klaus Iohannis din lecţia lui 6 decembrie 2020? N-a învăţat nimic. A rămas acelaşi din campania electorală. Detaşarea sa face parte din strategia perfidă de scoatere din joc a lui Ludovic Orban fără o confruntare făţişă cu preşedintele PNL. Eu l-aş desemna de îndată ce Coaliţia se va înţelege să fie Ludovic Orban premier. Numai că iată Coaliţia nu se înţelege asupra lui Ludovic Orban. Şi de ce nu se înţelege? Pentru că Dan Barna inventează zilnic un nou motiv de eşec al negocierilor!

Dan Barna, cel care negociază în numele USRPLUS, e în aceste zile unealta lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis nu-l vrea pe Ludovic Orban nici în funcţia de premier, nici în cea de preşedinte al Camerei. El vrea mai departe premier pe Nicolae Ciucă. Fără ca Ludovic Orban să mai aibă vreo funcţie în stat. După dezastrul din alegeri, după ce şi-a dat seama că deocamdată PNL e cu Ludovic Orban, după ce AUR a anunţat că e gata să iniţieze procedurile de suspendare (chiar şi simpla iniţiere e mortală pentru Klaus Iohannis), preşedintele evită o confruntare directă cu Ludovic Orban. El preferă calea, mai complicată, dar mai lipsită de riscuri a folosirii lui Dan Barna pentru a bloca negocierile. Timpul curge în favoarea lui Klaus Iohannis. Preferatul său, Nicolae Ciucă, poate fi premier interimar mult şi bine. Peste puţin timp vine Vaccinul. Conducerea operaţiunilor de tip militar va reveni lui Nicolae Ciucă. Pe parcursul Festivităţilor de vaccinare la debut poporul se va convinge că România are nevoie de un premier militar pentru ca Vaccinarea întregii populaţii să meargă strună. Şi în acest timp, prin presa cotrocenistă, care a tras deja primele salve, Ludovic Orban va fi schiţat ca principal responsabil al eşecului înregistrat de formarea noului Guvern.

P.S. După ce a fost achitat în primă instanţă, Dan Andronic a fost condamnat la trei ani cu suspendare în Dosarul Ferma Băneasa. Despre acuzaţiile aduse lui Dan Andronic am scris la vremea respectivă (decembrie 2015) mai multe editoriale. În toate am demonstrat că era vorba de o făcătură menită a dovedi că şi în rîndul jurnaliştilor de renume sînt corupţi. Scriam într-unul din ele:

<Fără să i-o cer, după ce a fost pus sub control judiciar (deşi DNA ceruse arestarea preventivă), Dan Andronic mi-a trimis Rechizitoriul. Ţinea să mă conving eu însumi dacă era sau nu vinovat. După lectura Rechizitoriului am scris despre acuzaţiile aduse lui Dan Andronic mai multe comentarii. Văzusem multe făcături ale Binomului prezentate drept acuzaţii de corupţie. Cele cărora le căzuse victimă Dan Andronic depăşeau în materie de halucinaţie oficială toate limitele. Nu numai că nu era nici o probă, nu numai că nu se arăta minimul folos al lui Dan Andronic din ceea ce Rechizitoriul numea participarea la un grup infracţional organizat, dar mai mult ziaristul primea în viziunea prozei imbecile care era Documentul puterea de a influenţa întreaga presă din România. O putere pe care nici un ziarist român, nici măcar Stelian Popescu, n-o avusese în Istoria presei>.

De aceea m-am bucurat cînd Dan Andronic a fost achitat în prima instanţă, în iulie 2019. Am văzut în asta victoria dreptăţii. Între timp relaţiile mele cu Dan Andronic nu mai sînt cele de altădată. Asta nu mă opreşte să nu iau atitudine în faţa unei nedreptăţi comise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu ştiu nimic despre ceilalţi implicaţi, pentru că nu le-am văzut dosarul. Despre Dan Andronic, al cărui dosar l-am văzut, decizia primei instanţe a fost corectă. Convins că Dan Andronic a fost vîrît în dosar doar pentru că trebuia dovedit că şi în presă sînt corupţi, semnez şi acum cu amîndouă mîinile toate editorialele de apărare ale lui Dan Andronic de la vremea respectivă”.

