Ion Cristoiu: Decizia CCR e o lovitură pentru PSD şi nu pentru Guvern

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că decizia CCR de marţi pe tema moţiunii de cenzură a PSD din 31 august este în defavoarea social-democraţilor care ar trebui să o resupună la vot, singura speranţă a acestui partid fiind ca motivarea deciziei Curţii să vină după alegerile parlamentare.

Redăm integral editorialul publicat pr cristoiublog.ro:

„Marţi, 15 septembrie 2020, Curtea Constituţională a postat pe site un Comunicat reprodus ulterior de întreaga presă după metoda de strălucită tradiţie în presa noastră din ultimul timp, copy-paste:

<În ziua de 14 septembrie 2020, Plenul Curţii Constituţionale a luat în dezbatere cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, cerere formulată de primul-ministru.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a respins cererea formulată de primul-ministru şi a constatat că nu există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, generat de modalitatea în care Parlamentul a înregistrat şi prezentat Moţiunea de cenzură nr.2MC/17 august 2020 – «Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mită generalizată. Belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor».

Doi membri ai Curţii Constituţionale, fiind de acord că nu există conflict juridic de natură constituţională, au apreciat că cererea trebuia respinsă exclusiv ca inadmisibilă.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică primului-ministru şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.>

Năravul nostru naţional, pentru care eu i-am comparat pe români cu nişte caraşi în acvariu, e uitucenia. Nu e de mirare că textul emis de CCR şi răspîndit, fără comentarii, în întreaga presă on line şi off line, n-a stîrnit nici un interes. Mulţi dintre cei care citesc presa cu aceeaşi lipsă de emoţie cu care bat cuie se vor fi întrebat despre ce-i vorba. Miercuri, 16 septembrie 2020, la conferinţa de presă deja devenită de miercuri, Klaus Iohannis a fost întrebat în legătură cu acest anunţ. A avut loc următorul dialog:

<Ramona Avramescu, Televiziunea Română: Domnule preşedinte, Curtea Constituţională a respins sesizarea făcută de guvern în legătură cu moţiunea de cenzură. Concluzia este că moţiunea depusă de PSD, mai exact, votul şi dezbaterea acestei moţiuni pentru care nu a existat cvorum prima dată, ar putea fi reprogramate în această sesiune. Cum vi se pare această decizie şi cît de posibil credeţi că este scenariul ca votul să fi reprogramat şi ce risc există ca Guvernul Orban să fie demis?

Klaus Iohannis: Acum, sigur, o astfel de decizie nu este de natură să aducă o stabilitate suplimentară în comportamentul politicienilor noştri naţionali, dar, pe de altă parte, o moţiune dacă vine din anterioara sesiune extraordinară sau dacă se depune una acum, este de inutilitate clasică între timp şi am mai spus asta. Şi acea moţiune ea fost de o inutilitate clasică. S-a făcut de râs PSD-ul, fiindcă nu a reuşit nici măcar să adune cvorumul pentru un vot. Mi s-ar părea de data aceasta total aiurea să mai vină cu rediscutarea aceleiaşi moţiuni sau cu încă o moţiune, dar dacă vor, atunci cu siguranţă au instrumentele să promoveze un astfel de demers.>

Presupunînd că abordarea unei chestiuni într-o conferinţă de presă ţinută de şeful statului are menirea de a trezi un cît de cît interes, se cuvine a reaminti cum şi de ce s-a întrunit şi a decis CCR în legătură cu un aşa zis conflict juridic între Guvern şi Parlament.

Pe data de 17 august 2020 PSD depune la Parlament, aflat în sesiune extraordinară, o Moţiune de cenzură încă din titlu marcată de ambiţii pamfletare. Pe 21 august 2020, Guvernul sesizează CCR despre existenţa unui conflict între Executiv şi Parlament. Citez din document:

<Guvernul cere judecătorilor CCR să constate existenţa unui conflict de natură constituţională între Guvern şi Parlament generat de încălcarea dispoziţiilor art.113 alin.(4) coroborat cu dispoziţiile art.66 alin.(1) din Constituţie, urmare a depunerii moţiunii de cenzură în perioada dintre încheierea primei sesiuni ordinare şi începutul celei de a doua sesiuni ordinare a Camerei Deputaţilor şi Senatului.>

Sesizarea face trimitere la două articole din Constituţie:

Art. 66 aliniatul 1, care sună astfel:

<(1) Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie.>

Şi art. 113, aliniatul 4, care sună astfel:

<4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.>

Spre deosebire de mulţi confraţi, eu am văzut în sesizare mai mult decît o simplă manevră a PNL de a ieşi basma curată din examenul numit Moţiunea de cenzură. Am scris şi reiau aici principalele idei că depunerea unei Moţiuni de cenzură într-o sesiune extraordinară e o premieră postdecembristă. Aşa cum am zis, în spirit, Constituţia se opune unei Moţiuni în sesiune extraordinară, pentru că asta înseamnă precedentul ca o majoritate parlamentară să poată depune mai multe Moţiuni de cenzură decît cele două permise de cele două sesiuni ordinare. Parlamentul poate convoca o sesiune extraordinară de mai multe ori în vacanţa parlamentară şi astfel un Guvern, indiferent de culoarea sa politică, ar putea fi supus pe parcursul unui an nu la două, ci la mai multe Moţiuni de cenzură. Ori, aşa cum arătam la un moment dat, spiritul Constituţiei e de a reduce posibilităţile de criză politică. O Moţiune de cenzură e totuşi un moment de Criză politică.

Curtea Constituţională a decis altfel.

Pentru viitor ea creează condiţiile unui joc de a Moţiunea de cenzură. Orice majoritate, nu numai cea de acum, poate depune Moţiune de cenzură în sesiune ordinară, apoi convoacă sesiune extraordinară şi mai depune una. Teoretic PSD deşi a depus Moţiune de cenzură în sesiune ordinară (februarie 2020), a depus una şi în sesiune extraordinară (august 2020), care trebuie votată în sesiunea ordinară. Dacă Moţiunea din august nu trece la votul din septembrie 2020, nu-i nimic, PSD mai are dreptul la o Moţiune. Tot în sesiunea aceasta.

Pentru prezent Decizia are următoarele efecte politice:

1. Scuteşte PSD de campania pe care ar fi dus-o Klaus Iohannis şi PNL pe tema iresponsabilităţii acestui partid. Vă imaginaţi ce-ar fi fost la gura lui Klaus Iohannis miercuri, 16 septembrie 2020? Iresponsabilitate, cinism, cruzime. Păcat că nu sîntem în decembrie 1989. PSD ar fi fost acuzat de genocid! Nu s-au infectat oameni sănătoşi şi n-au murit oameni întregi din cauza manevrelor anti Pandemiei ale PSD în Parlament?!

2. Obligă PSD să supună la vot Moţiunea din 31 august 2020. De reamintit că Moţiunea n-a căzut. Moţiunea n-a fost supusă votului, pentru că nu s-a întrunit cvorumul. Dacă decizia era de acceptare a conflictului, depunerea Moţiunii ar fi fost anticonstituţională. Cum însă depunerea e constituţională, din punct de vedere constituţional majoritatea PSD o obligată să supună votului Moţiunea din august. Cu toate riscurile inerente pentru PSD, între care se numără, evident, eşecul. După eşecul întrunirii cvorumului, PSD a scos-o la vopsea invocînd amînarea şedinţei de supunere la vot pînă după decizia CCR. Decizia CCR a fost luată. Întrebat ce va face PSD Marcel Ciolacu a declarat:

<Am citit comunicatul CCR, aşteptăm motivarea apoi, împreună cu colegii mei, vom lua o decizie politică privind oportunitatea continuării demersului (cu privire la moţiunea de cenzură depusă – n.r.)>

După 31 august 2020, PSD a anunţat că ia o decizie abia după ce se primeşte decizia CCR. PSD a cîştigat astfel două săptămîni. A cîştigat timp. Acum precizează că aşteaptă Motivarea. Sînt tare curios ce va născoci după publicarea Motivării pentru a nu supune votului Moţiunea din 31 august 2020. Asta deoarece PSD nu-şi doreşte cu nici un chip votul la Moţiunea de cenzură din 31 august 2020. Nici una dintre soluţii nu-i convine. Nici dacă Moţiunea trece (va fi acuzat de criză politică inutilă în plină Pandemie), nici dacă nu trece (va fi acuzat de eşec, ceea ce va duce la demobilizarea activului PSD). Oricum ar da-o, pentru PSD decizia CCR e defavorabilă. Dacă dădea cîştig de cauză Guvernului, se pomenea doar cu o campanie anti prin care a mai trecut. Cum însă CCR i-a dat PSD cîştig de cauză, iată PSD la mare strîmtoare. Trebuie să decidă votul, pentru că Moţiunea de cenzură nu poate să rămână în aer. Singura speranţă a PSD e ca Motivarea să vină după alegerile parlamentare”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro