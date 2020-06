Ion Cristoiu: Despre cum ne ordonă ce şi cum să scriem despre Pandemie Guvernul prin intermediul CNA

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că românii nu iau în serios campaniiile oficiale ale Guvernului privind pericolul coronavirusului, realizate cu ajutorul trusturilor de presă miluite şi, mai nou a CNA, motiv pentru care strădaniile acestora au eşuat. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Sub semnătura Maria Monica Gubernat, pe 25 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a trimis radiourilor şi televiziunilor din întreaga ţară Documentul intitulat INSTRUCŢIUNEA nr. 4 din 25.06.2020 privind asigurarea informării corecte în subiectul noului coronavirus (COVID-19).

Numele ales pentru document – Instrucţiune – e menit să ne pună pe gînduri. Instrucţiune presupune un raport de autoritate, de tip şef de autobază prin raportare la autobuzele din garaje - între Consiliul Naţional al Audiovizualului şi instituţiile de presă care sînt radiourile şi televiziunile. Chiar din titlu ne dăm seama că un colectiv de persoane, unele de meserie în planul presei, altele pur şi simplu desemnate a fi membre pentru a avea şi ele un venit (cazul Dorinei Rusu, pricopsită de de Klaus Iohannis cu o sinecură drept răsplată pentru cîntecele de privighetoare cotrocenistă), se situează în postura de a da instrucţiuni Presei ce să facă şi să dreagă în privinţa unui subiect extrem de controversat nu numai la noi, dar şi în întreaga lume. Pentru noi, cei care am trăit Epoca de Aur pe cale de a deveni Epoca de tablă, nu e o noutate. Secţia de Presă a CC al PCR, un fel de CNA mai de a dreptul, ne dădea săptămînal instrucţiuni despre cum să tratăm diferite subiecte de actualitate. În cazul unora nici nu mai era nevoie de Instrucţiune. Despre recoltă trebuia să scriem, în fiecare an, că-i mai bogată decît cea din anul anterior, şi asta datorită politicii Partidului. Folosirea termenului de Instrucţiune în raport cu presa din România nu e singura ciudăţenie a vremurilor noastre. Cu ceva timp în urmă, am descoperit că Raed Arafat emite Ordine pentru spitale, de parcă acestea din urmă ar fi nişte cătane faţă de sergentul major care e şeful DSU.

În preambul, CNA înşiruie temeiurile care l-au îndreptăţit să emită şi să trimită o Instrucţiune despre cum să abordeze un subiect controversat televiziunilor şi radiourilor, presupuse, de la răsturnarea lui Nicolae Ceauşescu încoace a se bucura de ceea ce se numeşte libertatea presei. La loc de frunte, deosebim afirmaţia că prin această Instrucţiune dată Presei se răspunde <solicitării Grupului de Comunicare Strategică referitoare la organizarea cu responsabilitate a emisiunilor de dezbatere care fac referire la subiectul noului coronavirus (COVID-19), de a nu încuraja transmiterea de declaraţii nefundamentate ştiinţific ori a căror sursă nu există în realitate şi de a ţine cont că opiniile pe care le creditează public conduc la comportamente sociale>.

Aşadar Instrucţiunea trimisă radiourilor şi televiziunilor despre cum şi ce să scrie în cazul Coronavirus nu e rezultatul unei analize făcute de Consiliul Naţional al Audiovizualului, ceva gen, urmărind un număr de emisiuni am constatat că şi prin urmare ne-am gîndit să redactăm această instrucţiune, ci pur şi simplu transpunerea în viaţă a unei cereri trimise CNA de unul dintre organismele sinistre înfiinţate sub pretextul luptei cu Pandemia de Guvernul PNL Ludovic Orban. Despre acest aşa zis Grup de Comunicare Strategică s-au spus multe adevăruri negre, între care se numără păstrarea secretă a numelor membrilor, conducerea sa de către un jurnalist de casă al PNL, mediocru ca meserie, lipsa de transparenţă în luarea deciziilor, afirmarea ca instrument de cenzurare a presei. Grupul de Comunicare Strategică e cel care a ordonat închiderea unor site-uri incomode pentru Klaus Iohannis sub pretextul că respectivele difuzează informaţii false despre Coronavirus. Mulţi se vor fi gîndit că după încetarea stării de urgenţă aşa zisul Grup îşi va da duhul şi angajaţii săi în frunte cu şeful vor porni în căutare de lucru. N-a fost aşa. Grupul există în continuare. Şi pentru că Guvernul n-a avut curajul să treacă printre condiţiile stării de alertă posibilitatea de închidere a unor site-uri, Grupul s-a gîndit să exploateze slugărnicia CNA faţă de Guvernul Orban, cerîndu-i să impună presei felul în care trebuie abordat un subiect de actualitate.

Ce cuprinde în esenţă Instrucţiunea?

Ordinul ca televiziunile şi radiourile să exprime în chestiunea Coronavirus doar punctele de vedere oficiale, altfel spus punctele de vedere ale Guvernului. Visul tuturor guvernelor postdecembriste a fost ca presa să exprime doar punctele de vedere oficiale, aşa cum înainte de decembrie 1989 presa era obligată să exprime doar punctele de vedere ale Partidului Comunist.

Iată aşadar o premieră.

Consiliul Naţional al Audiovizualului obligă presa să găzduiască doar punctele de vedere ale Guvernului în chestiunea Coronavirus. Argumentul acestei puneri la îndoială a libertăţii presei ar fi că prin promovarea exclusivă a punctelor de vedere guvernamentale cetăţenii României vor respecta măsurile de protecţie împotriva Coronavirus şi astfel vor fi salvate multe vieţi omeneşti. E un argument de care face mare caz Ludovic Orban. După domnia sa, creşterea numărului de infectări din ultima vreme îşi are cauza în faptul că românii nu mai respectă regulile de protecţie, iar atitudinea asta se explică prin faptul că românii citesc în presă opinii potrivit cărora Virusul nu este un pericol aşa de mare după cum susţin autorităţile. Poziţia lui Ludovic Orban nu e altceva decît o deraiere de la logica elementară:

1. Creşterea numărului de infectări e un fals de proporţii folosit de regimul Klaus Iohannis pentru a readuce Panica. Din ce motive vrea să readucă Panica? Am scris în numărul anterior. De ce n-am avea voie să ne îndoim de corectitudinea cifrelor oficiale?

2. Dar chiar dacă ar fi o realitate creşterea numărului de infectări cauza nu trimite la influenţarea românilor de către opiniile care pun la îndoială pericolul. Pentru că din două una: sau opiniile sînt în contrazicere cu viaţa şi atunci n-au nici o influenţă. Poporul le respinge scoţînd limba la autori. Sau ele sînt conforme cu viaţa şi atunci încercarea de a le interzice prin cenzură e criminală.

Guvernul Ludovic Orban a emis o OUG prin care e pusă la bătaie suma de 40 de milioane de euro pentru informarea de către presă a chestiunilor referitoare la Coronavirus. Contractele în mare parte au fost semnate şi, din cîte s-a scris, Grupuri de presă precum Antena, Pro Tv, Digi 24, Realitatea Plus au încasat parale frumoase pentru a convinge poporul român că Guvernul are dreptate în privinţa Pandemiei. Acestor trusturi, înţelegem din solicitare GCS, li se opun nişte site-uri amărîte:

<Considerăm periculoase o serie de abordări ale mass-media audio-vizuale care împrumută narative disuasive ostile interesului public, folosite în campanii de dezinformare promovate prin intermediul unor publicaţii on-line, fără identitate asumată şi care au făcut obiectul anterioarelor analize ale Grupului de Comunicare Strategică. În locul fake-news-urilor evidente, promovate în perioada stării de urgenţă şi care au putut fi uşor identificate, inclusiv de către persoane care nu sunt de specialitate, ca fiind informaţii incorecte sau false, observăm faptul că în ultima perioadă se recurge la o abordare mult mai subtilă, prin construcţii narative elaborate şi cu un grad ridicat de complexitate, care au toate şansele să determine atitudini şi comportamente sociale nejustificate în rîndul populaţiei>.

Aşadar, Guvernul a dat milioane de euro ditamai trusturilor pentru ducerea unei campanii de informare oficială în materie de Coronavirus. Din cîte se vede, strădania Trusturilor a eşuat. Românii ţin cont de opinii publicate pe site-uri şi nu de cele promovate de Antena 3, de ProTv, de Digi 24, de Realitatea Plus.

E un adevăr recunoscut chiar de Guvern.

De ce a eşuat campania plătită din greu de Guvern?

Din acelaşi motiv pentru care au eşuat toate campaniile presei comuniste.

Românii luau în serios doar campaniile Radio Europa Liberă”.

