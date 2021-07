Ion Cristoiu, despre demisia consilierei lui Cîţu: Plecarea ei nu rezolvă în niciun caz infracţiunea de abuz în serviciu

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că demisia Mioarei Costin, consiliera de stat a premierului Cîţu, este o jignire adusă opiniei publice deoarece aceasta trebuia demisă şi apoi sesizat Parchetul pentru infracţiunea de abuz în serviciu.

Ion Cristoiu spune că demisia Mioarei Costin, după ce un document transmis de aceasta liderilor PNL arăta folosirea resurselor guvernamentale în interes de partid, a fost un compromis al premierului Cîţu.

“În mod normal, sunt două posibilităţi. El nu a ştiut şi atunci imediat cum a apărut documentul în spaţiul public trebuia să o demită, să însoţească această demitere de un comunicat în care să sancţioneze gestul şi să facă plângere penală la Parchet. Varianta cealaltă pe care o avea la dispoziţie era să o apere până la capăt. Faptul că aseară a ajuns la un compromis prin faptul că i s-a spus ei de către premier să demisioneze şi ea a demisionat, e cea mai mare jignire adusă chiar şi opiniei publice. Ea nu are voie să demisioneze. Nu, sacrificarea ei înseamnă darea afară. Ea nu a fost dată afară. Ea şi-a dat demisia. Premierul sigur că ştia, este pupila lui”, a afirmat publicistul vineri, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu susţine că demisia Mioarei Costin nu rezolvă nimic deoarece infracţiunea de abuz în serviciu rămâne.

„Premierul a lungit-o, sperând că scapă şi rămâne în continuare lângă el şi până la urmă s-a ajuns la acest lucru. Deci, plecarea ei nu rezolvă în niciun caz infracţiunea. Infracţiunea s-a comis. Dacă cineva crapă capul cuiva cu toporul nu înseamnă că recunoscând fapta nu a fost infracţiune. Premierul trebuie să plătească pentru ce s-a întîmplat, însă aici avem de-a face cu absenţa unei maşinării într-o Românie anesteziată”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu remarcă lipsa de reacţie a conducerii PNL, inclusiv a grupării reformiste din partid, care ar fi trebuit să se reunească şi să discute scandalul generat de documentul emis de consiliera premierului Cîţu.

“Nu el este principalul responsabil.(...) Ludovic Orban este şeful partidului şi şeful lui Cîţu. Ludovic Orban a ales şi el o strategie de miş-maş. L-a criticat. Dl. Orban nu este nici jurnalist, nici lider al Opoziţiei. Trebuia să convoace Biroul Permanent Naţional şi să-l pună în discuţie pe Cîţu. Nu a făcut-o pentru că şi el are pupile şi pentru că nu are curaj. Primul care trebuia să reacţioneze era preşedintele României. Pentru că avem de-a face în interiorul guvernului lui cu un abuz în serviciu. Nu a reacţionaat. În al doilea rând, Ludovic Orban nu a făcut nimic, a bălmăjit-o. În al treilea rând, gruparea acea reformistă a celebrului Rareş Bogdan şi Alinei Gorghiu. M-au înnebunit până acum că aduc un suflu nou. Păi care suflu nou că ceea ce a făcut Florin Cîţu e o chestie pe care o ştim de 30 de ani. Nu trebuia să reacţioneze Rareş Bogdan, Alina Gorghiu?”, s-a întrebat publicistul.

În opinia sa, ceea ce s-a întâmplat în cazul documentului distribuit de Mioara Costin, cu antetul Guvernului, prin care se stabilea cine să meargă la televiziuni şi să livreze informaţii despre gruparea Orban, în contextul competiţiei pentru şefia PNL, arată mijloacele murdare prin care se poartă această bătălie.

“De ce cazul este foarte grav? Acest document este de o mizerie absolută (...) În cazul de faţă, documentul arată mijloace murdare de campanie în interiorul PNL. Dincolo de faptul că era ilegală, erau mijloace murdare de manipulare a presei. Spui tu, consilieră de stat, dacă aflăm nişte lucruri, le dăm la presă. Nu, presa le descoperă. Ăla e un mijloc murdar. Felul românesc în care s-a rezolvat acest scandal arată că nu s-a schimbat nimic, vorbeşte despre o stare de spirit în România. Acest lucru, la un asemenea nivel, este un Watergate”, a conchis Ion Cristoiu.

“Clotilde Armand se iluzionează că va găsi o firmă de salubritate în 30 de zile”

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că declarea stării de alertă în sectorul 1 este singura soluţie în scandalul gunoaielor, dar atrage atenţia că îi va fi greu primarului Clotilde Armand să găsească o nouă firmă de salubrizare deoarece nimeni nu s-ar deranja pentru 30 de zile.

“A fost nevoie de starea de alertă în Sectorul 1 în cazul gunoaielor pentru că era singura soluţie într-o problemă pentru care Clotilde Armand mergea până în pânzele albe. Şi eu stau în Sectorul 1 şi coşurile erau pline. După mine, starea de alertă nu e împotriva lui Romprest, e o soluţie de a rezolva această problemă a ei. Ea se iluzionează că o să găsească o firmă... Pentru 30 de zile nu vine nimeni pentru că trebuie să strângi gunoiul. Nu e ca la ea acasă, că îl strânge ea. Nu, trebuie să ai harta, să ştii unde te duci. Romprest-ul s-a implementat într-un an, doi... unde trimiţi, unde sunt coşurile... e uriaş. Păi, până vine ală de la salubritate al firmei respective şi până descoperă unde sunt coşurile, trec 30 de zile.”, a declarat publicistul vineri, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Topul Săptămânii

În Topul Săptămânii realizat de publicistul Ion cristoiu, primul loc este ocupat de premierul Florin Cîţu, iar locul 5 de jurnalistul Ion spânu, autorul cărţii 2.

Locul 5- Ion Spânu, jurnalist şi publicist

“0A publicat o carte, vă şi recomand să o citiţi, Asasinarea lui Eminescu. O ipoteză foarte int00eresantă, anume internarea cu forţa a lui Mihai Eminescu la 28 iunie 1883, la nebuni, dar el nu era nebun. Tocmai pentru că era directorul celui mai mare ziar al vremii, Timpul. Am înregistrat un interviu care va fi difuzat sâmbătă, 24 iulie, de la ora 20.00 la 21.00, pe Aleph News. E interesant, cum sunt analizate documentele. E o ipoteză care circulă în România, care contravine imaginii clasice, din manuale. Am citit şi eu cartea. Se bazează pe multe documente. El a folosit metoda mea de a pune întrebări. El ia, cum am luat şi eu despre Revoluţie, nişte documente şi îşi pune întrebări, pe care nu şi le-a pus nimeni pentru că toată lumea a considerat că nu trebuie să fie întrebări”.

Locul 4 – Ion Ştefan, preşedintele PNL Vrancea

„Ion Ştefan, zis Grindă. Porecla vine de la faptul că el a zis că are o casă declarată la Fisc nu ştiu de câţi metri pătraţi, dar de fapt era un palat şi a zis că din cauza unei grinzi. Este liderul PNL Vrancea, unde iar e o dovadă a României anesteziate. Dl. Vasile Soare, fostul ambasador al României la Moscova, trebuia să fie declarat cetăţean de onoare al Focşaniului şi i s-a respins propunerea de către consilierii conduşi de dl. Grindă pe motivul, pe care l-a prezentat o consilieră care zice că e doctor în filologie, că dl. Soare a fost ambasador în Est. Dacă era în Vest, merita să fie. Pentru că, a zis ea, Focşaniul e cu faţa către Vest”.

Locul 3 - Ion Caramitru, preşedintele UNITER

„Eternul şef al UNITER. Cred că e dinainte de Ceauşescu. E genul de om care e eternizat într-o funcţie. Şi a fost o gală UNITER şi au avut nişte sponsori. Şi a simţit nevoia în mod actoricesc să facă nişte plecăciuni acestor sponsori. Unii au scris despre acest moment, care era penibil. La personalitatea lui nu cred că trebuie să mai faci aşa plecăciuni lui Nicuşor Dan, care a spus că, sigur, el a dat Premiul pentru regie, dar nu dă bani actorilor”.

Locul 2- Klaus Iohannis, preşedintele României

„Este autorul unei chestiuni unice în lume. România, alături de 11 state şi SUA, s-a retras cu coada între picioare din Afganistan. A fost un eşec, dovadă că talibanii recuceresc. A fost singura ţară din lume care a făcut o paradă militară pentru retragerea cu coada între picioare. Ba mai mult, a şi trecut pe sub Arcul de Triumf. Trecerea pe sub Arcul de Triumf a fost folosită la cucerirea Odesei. Noi ce... am plecat alături de americani, aproape că am fugit. A fost o paradă militară frumoasă pentru că dlui Klaus Iohannis îi plac chestiile astea ţinute, galoane, muzici. Îi plac foarte mult. Cred că trebuia să se facă general. Îi plac ceremoniile, decoraţiile”.

Locul 1- Florin Cîţu, premierul României

„Despre ce am vorbit înainte. Pupila lui. Este o chestie tipic românească. Nu e nepotism. Nepotismul înseamnă că unchiul pune nepotul. Aici avem de-a face cu lideri politici, bărbat sau femeie, care îşi pun în funcţii nişte persoane mediocre şi le protejează tocmai pentru că le-a intrat pe sub piele. Directoarea de la TVR e pupilica lui Orban. Cîţu este pupiloiul lui Klaus Iohannis. E un fenomen. Fiecare are un protector. O nuanţă. Nu are legătură cu relaţia bărbat-femeie. Este vorba despre o femeie sau un bărbat mediocru care reuşeşte să se vâre pe sub pielea şefului, să-i intre în graţii, fără să fie neam, fără să fie amantă. E plină România de pupiloi”.