Ion Cristoiu: Evenimentul de prezentare a Planului de Relansare: o … tristă

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu ironizează evenimentul prezentare a programului de relansare economică, organizat miercuri de Guvern la Clubul Diplomatic, afirmând că nu a fost decât o reuniune bătrânească, demnă de secolul trecut şi o ocazie să constate că PNL are toate şansele să fie învins de USR la alegeri. Redăm integral editorialul publicat pre cristoiublog.ro:

“Marţi, 30 iunie 2020, plecînd de la formularea Eveniment de prezentare, de la specificul locaţiei – Grădina Clubului Diplomatic Bucureşti şi de la pregătirea de artilerie în plan publicitar, socoteam că a doua zi, 1 iulie 2020, naţiunea română, contactată prin transmisiile în direct ale televiziunilor miluite la frenezia PNL va asista la un spectacol interesant, provocat de Lansarea Planului de Investiţii şi Relansare Economică după Pandemie. Fireşte, aşa cum mă întrebam în comentariu, modest supus logicii: pînă la urmă un Plan, fie el şi naţional, e un text însumînd un număr de pagini, burduşit de cifre, niţel greoi, cum e orice text despre Economie. Dacă prezentarea s-a anunţat a fi Eveniment şi şi-a găsit locaţia pe iarba Clubului Diplomatic un minim de efort de inteligenţă ar fi făcut interesant un moment condamnat să fie anost. Nu mă aşteptam ca naţiunea să asiste la un spectacol de sunet şi lumini în genul celor orchestrate pe stadioane pentru doar doi spectatori care contau: El şi Ea.

Nu mă gîndeam nici la un spectacol de varietăţi şi nici la unul susţinut de Meterhaneaua Imperiului Otoman.

Nu mă aşteptam însă la o şedinţă de partid atinsă de rutină, precum cele din ultimii ani ai lui Nicolae Ceauşescu, şedinţe în care vorbitorii se adresau unei săli goale: ascultătorii făcînd coadă la bufet, unde se băgaseră, cu acest prilej, portocale.

Convins că va fi, totuşi, ceva interesant, chiar dacă hazliu, am rugat-o pe Dana Budeanu, invitata lui cristoiuTv după ora 18, cînd fusese programată deschiderea manifestării, să comentăm împreună imaginile. Reuniunea a durat două ore. Prima parte a fost transmisă de toate televiziunile de ştiri. Antena 3 a transmis-o în întregime. După primele cinci minute de transmisie, am fost nevoit să întrerup comentarea. Şi eu şi Dana Budeanu suntem oameni cu umor, gata oricînd să spunem ceva amuzant despre lumea din jur. Aşezat sub coiful militant Reclădim România, evenimentul de prezentare a Planului nu reuşea să ne smulgă nici un comentariu. Pentru astfel de întîmplări bărbaţii folosesc formula indecentă, dar deosebit de expresivă o …. tristă. Cum dracu de au transmis televiziunile de ştiri fie şi o parte a acestei şedinţe de partid adormitoare? Dar Antena 3, cum de a transmis timp de două ore? Sînt sigur că în timpul transmisiei camerele de luat vederi sforăiau de zor, căzute în somn, iar telespectatorii o rupseseră la fugă. După Cuvîntarea lui Klaus Iohannis pe post de Tovarăşul la reuniunea Crescătorilor de iepuri, un număr de miniştri, prezentaţi de Ionel Dancă pe post de comper, au ţinut lungi discursuri consacrate capitolului din Plan nimerit în dreptul funcţiei lor. Reportajele adevărate de la faţa locului (vezi pe cel scris de Cora Muntean pe cristoiublog.ro) dau seamă de o atmosferă de clasă de băieţi şi fete în care tresar hormonii obligaţi să asculte o lecţie despre Etica şi echitatea socialistă. Lui Klaus Iohannis îi bîţîia genunchiul a nervi. Mulţi dintre participanţi o şterseseră în spaţiul liber pentru a-şi omorî timpul. Cred că mulţi dintre dumneavoastră aţi fost victimele unei şedinţe care pare a nu se mai termina nici în Ziua de Apoi. Aţi epuizat toate modalităţile de pierdere a timpului. Foile din faţă sînt pline de cercuri şi unghiuri. La tribună, unul vorbeşte, vorbeşte şi iar vorbeşte, că-ţi vine să comiţi pe loc un atentat terorist. Aceasta a fost atmosfera Evenimentului de prezentare. Ea a fost întărită de iniţiativa răspîndirii, în stol de rîndunele a miniştrilor, pe televiziunile de ştiri, pentru a vorbi despre Plan, mai precis, pentru a repeta cele spuse în transmisia directă. Practic n-a fost televiziune de ştiri care să nu aibă, drept interlocutor, un ministru şi drept temă Planul. Oamenii de cultură se întrec în a denunţa obsesia televiziunilor pentru rating. Sărmanii! Cum să vorbeşti de obsesia ratingului cînd, după plicticoasa transmisie în direct, ucigaşă de rating, televiziunile s-au grăbit să invite în studio un ministru pentru a repeta plicticoşeniile din timpul transmisiei?

E limpede că momentul de miercuri, 1 iulie 2020, s-a vrut, în concepţia PNL, debutul campaniei electorale pentru locale şi parlamentare.

Ajunge să observăm că făgăduielile delirante (Răzvan Dumitrescu spunea că n-o să mai avem pe unde trece de atîtea autostrăzi!) sînt proiectate a fi îndeplinite pe parcursul a 30 de ani, dar mai ales că adoptarea actelor normative necesare va avea loc abia peste o lună.

Aşa se începe însă o campanie electorală?

Lipsa unui minim efort de îndrăzneală, de modernitate, reducerea prezentării la o bătrînească şedinţă de partid sînt semne că PNL se pregăteşte să se întoarcă în secolul XX şi nu să treacă în secolul XXI.

Aşa are de gînd PNL să-şi desfăşoare campania electorală? Păi îl bate la scor USR, chiar şi offline!

N.B. Există însă şi un aspect lăudabil al momentului. El i-a dat Corei Muntean să scrie şi să publice pe cristoiublog.ro un reportaj de zile mari despre cea a văzut şi ce a pătimit la Clubul Diplomatic”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro