Ion Cristoiu: În Rusia ca la noi: În abordarea Pandemiei, televiziunile au urmat o linie generală coordonată cu autorităţile

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu a stat de vorbă cu Alexandru Beleavski, corespondentul Radio România Actualităţi la Moscova, despre cum a fost şi este reflectată în mass-media criza coronavirusului din Rusia. Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Sîmbătă, 16 mai 2020, invitatul seriei de interviuri de pe cristoiuTv a fost Alexandru Beleavski, corespondentul Radio România Actualităţi la Moscova. Despre Alexandru Beleavski scriam pe cristoiublog.ro din 6 iulie 2007, ca reacţie la acuzaţiile aduse ziaristului de nişte plutonieri majori din presa noastră înregimentată:

<Alexandru Beleavski e unul dintre cei mai buni corespondenţi străini de la Moscova. Asta deoarece a fi corespondent străin profesionist în Federaţia Rusă nu e deloc uşor, dacă ne gîndim la secretomania regimului, la ostilitatea sa faţă de presa occidentală, ba chiar şi la diversiunile de tip KGB la care sunt expuşi gazetarii acreditaţi la Moscova. Are surse sigure la cel mai înalt nivel în Federaţia Rusă. Sunt sigur că deseori informaţiile sale le bat pe cele ale SIE şi că prin urmare nici o Autoritate de politică externă de la noi nu le poate neglija. Transmisiunile sale de la Moscova fac onoare presei româneşti prin profesionalismul lor.>

Despre situaţia Pandemiei în Rusia Alexandru Beleavski a transmis o serie de corespondenţe la Radioul public. Pe multe dintre ele le-am ascultat. Au fost şi corespondenţe care mi-au scăpat. Dar chiar şi cele pe care le-am prins mi s-au părut prea scurte (rigorile Radioului public limitau timpul de intervenţie) pentru complexitatea realităţilor din Rusia de azi. Astfel c-am decis să fac un dialog în direct de o oră cu Alexandru Beleavski despre măsurile de restricţii de la Moscova, dar şi despre măsurile de relansare, evident fără a trece cu vederea starea Rusiei lui Putin. Despre această Rusie Alexandru Beleavski a zis în emisiune că e condusă manual de Vladimir Putin. Discutînd despre Pandemia din Rusia era de neocolit chestiunea felului în care televiziunile ruseşti au abordat tema Coronavirus:

„Ion Cristoiu: Talk-show-urile sînt tot aşa prin skype ca la noi sau sînt în studio?

Alexandru Beleavski: Principalele posturi sînt posturile federale care au emisiunea de ştiri ca şi pînă acum din studio. Dar principala televiziune de ştiri non-stop care e 24 de ore a lucrat de la început lui aprilie şi pînă acum off-line, adică toţi redactorii erau acasă şi intrau în emisie pe skype. Acum au revenit în studio dar mulţi au rămas acasă. Talk-show-urile se ţin în studio, dar fără public.

Ion Cristoiu: Dar invitaţii sînt. La noi nu sînt, la noi nu sunt invitaţi.

Alexandru Beleavski: Cu invitaţi dar toţi sînt testaţi, unii poartă şi mască. Stau separat, sunt mai puţini, dar talk-show-urile sînt cu invitaţi şi life.

Ion Cristoiu: Atmosfera a fost ca la noi apocaliptică, adică televiziunile au cultivat morţi, nenorocire, sicrie?

Alexandru Beleavski: Nu, ei nu folosesc în general aceşti termeni dar, ca să zic aşa, presiunea informaţională, adică dozajul cifrelor într-o parte sau cealaltă a mers iniţial pe partea asta, hai să spune aşa, de descurajare a populaţiei, de înfricoşare, ca oamenii să stea acasă. Acum după ce a devenit clar că gradul de frustrare şi de nemulţumire este destul de ridicat, iar economia începe să dea dovadă ca să zic aşa de mari probleme s-a schimbat cumva şi accentul se pune pe partea pozitivă. Rata creştere s-a stabilizat în sensul că nu mai creşte exponenţial şi a rămas în jurul cifrei de 10.000. Procentual chiar scade de la 5 la 4%.

Ion Cristoiu: Am înţeles în prima fază era Apocalipsa, acum vine Învierea.

Alexandru Beleavski: Exact, da, deci cam aşa.

Ion Cristoiu: Au făcut-o din proprie iniţiativă, pentru rating sau pentru că li s-a sugerat?

Alexandru Beleavski: Ce anume?

Ion Cristoiu: Adică Apocaliptică şi acum Învierea.

Alexandru Beleavski: Cred că a fost o linie generală coordonată cu autorităţile.

Ion Cristoiu: Am înţeles.

Alexandru Beleavski: La nivelul canalelor federale lucrurile nu se întîmplă chiar întîmplător, dar sigur că pot să vii acolo şi să spui orice. Probleme de dozaj.

Ion Cristoiu: Şi la noi a fost la fel, Apocalipsă, numai că la noi nu vine Învierea.

Alexandru Beleavski: În momentul în care, de pildă, foarte mult s-a insistat pe imagini din spital şi ce spun medicii de acolo. Cînd iese din iadul acela el spune am văzut asta, am văzut „oameni au murit fără plămîni, acum trei zile era sănătos, a venit în spital, i-am făcut tomografie şi am constat că nu mai are plămîni practic, iar el nici nu simţea chestia asta”. Şi medicii spun «Vă rugăm din suflet să staţi acasă». În momentul în care dozajul este în partea asta efectul este de descurajare. În momentul în care spune «Da, într-adevăr, lucrurile stau aşa dar avem şi evoluţii numărul de externaţi a crescut, numărul de decese este foarte mic, sub 1%.»

Asta creează şi contextul relaxării că nu poţi să spui că lucrurile merg foarte rău şi după aia spui de mîine puteţi să face orice. Oricum relaxarea va fi treptată.”

NOTĂ: Acest editorial a fost preluat integral de pe cristoiublog.ro.