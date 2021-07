Ion Cristoiu: Pentru Coaliţia de Guvernare toate problemele României se reduc la una: Desfiinţarea SIIJ

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, deşi tema desfiinţării SIIJ domină discursul public atât al partidelor din coaliţia de guvernare, cât şi din Opoziţie, menţinerea sau dispariţia acestei secţii nu va avea niciun efect asupra vieţii de zi cu zi a românilor, dar trecerea temei în plan secund ar ajuta coaliţia să se ocupe de adevăratele probleme ale ţării.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Ca toţi cei preocupaţi de viaţa social-politică din România, cititorii mei urmăresc dezbaterile şi controversele care însufleţesc spaţiul nostru public. Era normal în acest context ca desfiinţarea Secţiei de Investigare a infracţiunilor din Justiţiei, cunoscută sub formula SIIJ, să atragă le atragă atenţia. Aceasta deoarece subiectul SIIJ domină viaţa României nu de azi, nu de ieri, ci tocmai din decembrie 2020, cînd a fost investit Guvernul de Centru Dreapta cunoscut şi drept Guvernul Meu, al lui Klaus Iohannis. De la investirea Guvernului partidele care alcătuiesc Coaliţia de Centru Dreapta nu par a avea o altă problemă de rezolvat decît cea a desfiinţării SIIJ. Despre desfiinţarea SIIJ ţine conferinţe de presă aproape zilnic ministrul Justiţiei Stelian Ion. Liderii USRPLUS se ocupă de desfiinţarea SIIJ în toate intervenţiile lor publice. Desfiinţarea SIIJ e discutată în ultima vreme în toate şedinţele Coaliţiei de Guvernare. Despre desfiinţarea SIIJ discută nu numai partidele de la Guvernare, ci şi cele din Opoziţie. Mult mai important chestiunea SIIJ împarte în două clasa politică şi clasa jurnalistică. O parte pledează pentru desfiinţarea SIIJ. Cealaltă parte se opune desfiinţării SIIJ. În aceste condiţii era de aşteptat ca cititorii să mă întrebe eu pentru ce sînt:

Pentru desfiinţarea SIIJ sau pentru păstrarea SIIJ.

Riscînd să-i dezamăgesc, răspund:

Eu sînt pentru scoaterea din prim planul vieţii noastre publice a chestiunii dacă SIIJ trebuie sau nu desfiinţată.

Să mă explic.

Portalul Ministerului Public scrie despre SIIJ:

<Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este o structură operativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei, a cărei operaţionalizare a avut loc la data de 23 octombrie 2018.

În conformitate cu Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie îşi păstrează competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele menţionate anterior sunt cercetate şi alte persoane.>

M-am numărat printre martorii convocaţi de Secţie în anchetarea Codruţei Kovesi pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa. Anchetatoarea mi s-a părut corectă. Deşi ştia că nu sînt un admirator al Codruţei Kovesi, totuşi n-a lăsat o clipă impresia – cum s-a întîmplat pe vremea Binomului la DNA cu toţi martorii – că ţine neapărat să obţină de la mine mărturii împotriva anchetatei. Ca Istoric al clipei am susţinut şi susţin şi acum că aducerea lui Nicolae Popa în ţară a fost o operaţiune ilegală a cuplului Coldea - Kovesi, unul dintre numeroasele abuzuri comise de Binom pentru rezolvarea unor interese politice precise. Ca ştiutor al felului în care merg treburile în Babuinia, am fost convins că anchetarea Codruţei Kovesi nu va duce în veci la trimiterea în judecată a celei cîntate de presa militarizată drept Nefertiti. Ba mai mult, aşa cum am scris la momentul respectiv, anchetarea n-a făcut altceva decît s-o ajute pe Codruţa Kovesi în operaţiunea sa de înfăţişare drept Eroină a luptei împotriva Corupţiei. Ancheta declanşată de SIIJ a fost rapid răstălmăcită prin manipulare grosoloană ca un răspuns al corupţilor din România la lupta Neînfricatei pentru a curăţa România de corupţi. Nu alta a fost soarta mai tuturor anchetelor declanşate de SIIJ împotriva magistraţilor care s-au dedat la abuzuri, fie din propria iniţiativă, fie la comenzile Sistemului. Prin urmare, 3a.

Dacă eşti atent la importanţa pe care o dau partidele Coaliţiei de guvernare desfiinţării Secţiei ai crede că e vorba de o instituţie de un pericol ieşit din comun pentru interesul naţional. Auzindu-i mai ales pe liderii USRPLUS ai impresia că desfiinţarea Secţiei are importanţa desfiinţării graniţei de pe Prut dintre România şi Basarabia. De şapte luni singura problemă a României asupra căreia s-a concentrat Coaliţia de guvernare e desfiinţarea Secţiei.

Să presupunem că Secţia va fi desfiinţată.

Va face asta mai bună viaţa românilor?

Prin desfiinţarea Secţiei România va avea autostrăzi, trenuri de mare viteză, şcoli fără WC în curte, spitale în care pacienţii să nu ardă de vii, sate de înfăţişarea unor mici orăşele?

Vor creşte pensiile, salariile?

Aşa s-ar crede judecînd după înverşunarea cu care partidele de la Guvernare luptă pentru desfiinţarea Secţiei, trecînd în plan secund toate marile şi realele probleme ale României de azi.

Din punctul meu de vedere nu se va întîmpla nimic nici dacă Secţia rămîne, nici dacă va fi desfiinţată.

Se va întîmpla ceva fericit însă dacă desfiinţarea Secţiei ar fi aşezată acolo unde îi e locul: la şi altele. Coaliţia de guvernare ar găsi timp şi energie să se ocupe şi de adevăratele probleme ale ţării.”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro