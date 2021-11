PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Naşterea ”statului paralel”: cum a supravieţuit Securitatea regimului comunist

Am arătat zilele trecute cum Securitatea a realizat performanţa de a se menţine la putere şi după căderea comunismului, regimul care a creat-o. Am enunţat acest fapt şi i-am demonstrat rezultatele nocive, pentru noi şi aşa-zisa democraţie în care trăim şi unde instituţii şi partide, aflate sub control ocult, nu fac decît să participe la un joc în care îşi schimbă rînd pe rînd măştile şi rolurile, în aceeaşi piesă, în regia şi după scenariul ”serviciilor” şi cu actorii aleşi de acestea. Cum s-a născut această putere ocultă, iată – cu date şi fapte – în cele ce urmează.