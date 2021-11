PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea: Securitatea – păcatul originar al democraţiei din România. De la Iliescu la Iohannis, nimeni n-a ştiu prea bine cine pe cine slujeşte, ea pe ei, sau ei pe ea

Discutînd cu Ludovic Orban la o oră-două, după Congres, aşezaţi pe o bancă la intrarea uneia din porţile de acces pe care se revărsau din clădirea Romexpo şiruri tot mai rare de delegaţi cu privirea aţintită în pămînt cînd îşi vedeau fostul şef, acesta mi-a spus că ştia că nu are sorţi de izbîndă, dar totuşi mai spera într-o minune: împotriva lui se coalizaseră toate ”serviciile”, la ordinul lui Iohannis. ”Poate mai puţin spionajul militar”, a adăugat el. Care, cum ştim, are altă treabă – să asigure echipamentul de schi al preşedintelui. Este cel mai recent exemplu că democraţia din România are un păcat originar: Securitatea. Nu e o teorie a conspiraţiei, ci o realitate pe care încerc să o demonstrez în continuare.