Rareş Bogdan, discurs la Strasbourg în favoarea fermierilor români. Procesatorii de lapte aşteaptă acelaşi lucru

Din studioul de televiziune unde a vorbit în calitatea sa de prim-vicepreşedinte PNL, Rareş Bogdan a trecut pe-acasă, şi-a luat haina de europarlamentar şi vorbele pe care le avea la el pe când, ca realizator de emisiuni tv, umbla cu steagul tricolor pe umeri prin studioul Realitatea TV, şi a plecat la Strasbourg. În plenul Parlamentului European, domnul Bogdan a atras atenţia că din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina, fermierii români au suferit pierderi de 200 de milioane de euro, dar a amintit că pierderi consistente au înregistrat şi fermierii din Bulgaria, Cehia, Slovacia, Polonia şi Ungaria. Rareş Bogdan a spus de la tribuna Parlamentului European: ”Nu faceţi din drama fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru Romania. Consiliul din 23-24 martie este obligat să decidă plata unor compensaţii pentru fermierii care au pierdut enorm după declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina”. Europarlamentarul PNL a adăugat că, în acelaşi timp, Uniunea Europeană trebuie să sprijine în continuare Ucraina.

Nu ştiu dacă Rareş Bogdan a ţinut acest discurs în Parlamentul European după ce a stat de vorbă cu Mihai Flutur. Domnul Flutur are o fermă lângă municipiul Suceava, unde creşte 65 de vaci, din care 47 de lapte din rasa Holstein. Într-un dialog de dată recentă pe care l-am avut cu fermierul, acesta a spus că 2023 se anunţă a fi un an greu şi a explicat de ce: ”Sunt trei factori: precipitaţiile, partea financiară şi războiul din Ucraina. De precipitaţii este nevoie pe toată durată de vegetaţie a culturilor, e nevoie de regularitate. Acum doi ani, fermierii investeau banii proprii, acum 60-70% apelează la împrumuturi bancare cu plata la toamnă. Preţul grâului s-a redus de la 1,60 de lei pe kilogram în august-septembrie 2022 la 1,10-1,15 lei. Vine grâul din Ucraina, fiindcă s-au creat culoarele pentru a ajuta ţări din Asia şi Africa să aibă ce mânca. Însă, din toate cantităţile de grâu aduse nici un sfert nu au ajuns unde trebuia. Grâul s-a împânzit în toată Europa, s-a dus la samsari. Fermierii români nu au acces în Portul Constanţa întrucât prioritare sunt transporturile din Ucraina, ceea ce nu este normal. TIR-ul cu grâu intrat prin Vama Siret trebuia să se oprească în port. Se pierd ori s-au pierdut transporturi. Dacă îmi intră 100 de TIR-uri azi nu trebuie să verific unde au ajuns? Pentru că avem o grămadă de instituţii şi nimeni nu a făcut verificări”. Mihai Flutur a adăugat că ”noi am respectat şi respectăm regulile impuse de Uniunea Europeană. Nu ştiu cât vom putea să le mai respectăm. Ucrainenii nu plătesc nici o taxă la noi la exportul de cereale”.

Fermierul a vorbit şi despre problemele care le întâmpină şi procesatorii de lapte din cauza produselor aduse din Ucraina care au invadat piaţa românească, acestea fiind comercializate în special în târguri şi oboare: ”Nu intră numai grâul, ci intră şi produse lactate, dar nimeni nu vede. Acum doi ani şi anul trecut pe vremea asta era <bătaie> pe laptele procesatorilor din zona Sucevei, câţi mai sunt şi câţi or să mai reziste. Acum a scăzut preţul la 1,3-1,5 lei pe litru la poarta fabricii. Spun că ăsta-i preţul şi dacă nu-i acceptat aduc lapte din Ucraina, Polonia şi Ungaria. Tone de caşcaval şi alte produse lactate din Ucraina intră în România. De aceea, procesatorii noştri întâmpină greutăţi. Am în zona Humorului un procesator foarte mare, un prieten de-al meu, care are aproximativ 60-70 de tone de produse pe stoc. Marfa din Ucraina se comercializează în toată pieţele şi oboarele”.

Dacă Rareş Bogdan îl va întâlni pe Mihai va vedea că va trebui să solicite în Parlamentul European sprijin şi pentru procesatorii de lapte. Şi dacă nu se va intersecta cu Mihai de la Suceava, poate se va întâlni cu George de la Iaşi, Mitică de la Galaţi, Marius de la Botoşani sau cu Vasile de la Satu Mare, care cam tot aia îi va spune.