COMENTARIU Lelia Munteanu: Fost şef al Pentagonului: Străzile Americii nu pot fi transformate în teatre de operaţii

Despre bravul general Mattis, eroul teatrelor de operaţii din Afganistan, Golful Persic şi Irak, am scris în decembrie 2016, când se pregătea să ocupe funcţia de şef al Pentagonului. Poreclit "Câinele turbat", "Haos", dar şi "Călugărul războinic", fusese un personaj personaj legendar, curajos şi integru, venerat de subordonaţi.

După un Consiliu de Securitate Naţională, în care Trump l-a muştruluit pe McMaster, pe atunci succesor al lui Michael Flynn, Mattis le-a spus colaboratorilor săi că preşedintele Americii "acţionează ca un şcolar de clasa a cincea sau a şasea, având un nivel de înţelegere similar" (Bob Woodward, Fear: Trump in the White House, Simon & Schuster 2018

De când a decis că nu mai poate fi Secretar al Apărării sub Trump, onoarea militară l-a determinat să tacă, deşi ar fi avut multe de spus.

Dar, când preşedintele SUA a scos Armata în stradă împotriva protestatarilor, "Călugărul războinic" a ieşit din sanctuarul bibliotecii în care s-a retras de aproape un an jumătate.

Declaraţia lui James Norman Mattis, redactată cu limpezimea şi vibraţia marilor texte întemeietoare, va intra în istorie:

"Am urmărit evenimentele care se derulează săptămâna aceasta, furios şi îngrozit. Cuvintele <Justiţie egală sub Lege> sunt dăltuite pe frontispiciul Curţii Supreme a Statelor Unite. Tocmai asta vor, pe bună dreptate, protestatarii. E o cerere sănătoasă şi unificatoare - una căreia cu toţii ar trebui să ne alăturăm. Nu trebuie să ne distragă un număr mic de infractori. Protestele definesc zeci de mii de oameni de conştiinţă, care cer cu insistenţă să trăim conform valorilor noastre - valorilor noastre ca oameni şi valorilor noastre ca naţiune. Trebuie să îi respingem şi să îi aducem la responsabilitate pe cei care ne batjocoresc Constituţia. Donald Trump e primul preşedinte din timpul vieţii mele care nu încearcă să unească poporul american, nici măcar nu se preface că încearcă. În schimb, încearcă să ne dezbine. Asistăm la consecinţele a trei ani de efort deliberat [de dezbinare]. Asistăm la consecinţele a trei ani fără o conducere matură. Ne putem uni fără el, bazându-ne pe atuurile intrinseci societăţii noastee civile. Acest lucru nu va fi uşor - cum au demonstrat ultimele zile - dar o datorăm cetăţenilor noştri: generaţiilor trecute, care şi-au vărsat sângele ca să onoreze un legământ, şi copiilor noştri (...). Trebuie să regăsim acea unitate pentru a depăşi criza - cu siguranţă suntem mai buni decât politicile noastre (...). Când am intrat în armată, acum vreo 50 de ani, am jurat să susţin şi să apăr Constituţia. Niciodată n-am visat că trupelor care depun acelaşi jurământ li s-ar putea da ordin să încalce drepturile constituţionale ale concetăţenilor lor (...). Trebuie să ne opunem ca oraşele noastre să fie gândite ca un <teatru de operaţii> pe care militarii noştri în uniformă sunt chemaţi să-l <controleze> (...)".

De notot că toţi foştii preşedinţi în viaţă ai Statelor Unite - Jimmy Carter, Bush Jr., Clinton şi Obama - s-au exprimat cu înţelepciune despre evenimentele din ultima săptămână.