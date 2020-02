Haier Invests EUR50M in Refrigerator Production Unit in Romania

Chinese giant Haier, one of the world's largest white goods manufacturers, will be investing EUR50 million in a production unit in Prahova county, Romania.

The factory will create over 500 jobs and will manufacture 600,000 refrigerators per year.

For comparison, the Arctic factory in Gaesti, Dambovita, owned by Turkey's Arcelik, has a capacity of 2.6 million refrigerators a year, making it the biggest refrigerator factory in continental Europe.

Haier, which makes white goods under the brands Haier and Candy, has over 65,000 employees, 24 factories and five research centers. It had a turnover of EUR35 billion in 2019, up 10% on the year.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.