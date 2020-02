Iohannis, emergency meeting with PNL's leaders - sources

President Klaus Iohannis has called PNL's leaders on Wednesday for a discussion at Vila Lac II complex. According to some liberal sources, the discussions will refer to the early elections and the emergency ordinance that provides the organizational details.

On Wednesday, president Klaus Iohannis called PNL's leaders for a discussion to be held at Vila Lac II at 17.00.

According to some liberal sources, the talks with the head of state will refer to the early elections and the emergency ordinance that provides the organizational details. PNL's leaders include prime minister Ludovic Orban, Raluca Turcan, Robert Sighiartău and Rareş Bogdan.

The meeting takes place as the second Orban Government is to go before the Parliament on Monday for the confidence vote.

The Liberals' plan is to trigger early election by rejecting two consecutive cabinet proposals in the plenary.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.