Orange Romania Launches Currency Exchange Services in Orange Money App

Telecom operator Orange Romania has added currency exchange services to its Orange Money app, allowing users to transfer money in 18 currencies at no extra charge.

“The market for foreign exchange and transfers is not yet flexible enough, and a bank loan in a currency other than the local currency or sending money to Romania or other countries often means extra accounts and extra commissions,” said Orange Money Romania CEO Haris Hanif.

Orange Money is a digital alternative to traditional banking services allowing users to perform typical banking operations from their smartphones.

Orange said it plans to make the app available to non-Orange clients by the end of 2020.

