The SRI commission has a meeting on Tuesday. The coronavirus, among the topics on the agenda

The deputy chairman of the parliamentarian Control Commission on SRI, Marian Cucşa, has declared, for MEDIAFAX, that the legislative forum will meet on Tuesday at 12.00 hours, and the topic will be the coronavirus.

He said he would ask the Romanian Intelligence Service (SRI) to send information about the possibility of the virus reaching Romania.

The PSD lawmaker added that he would announce the measures and conclusions of the SRI Commission meeting, at 14.00 on Tuesday, in Parliament.

