A 43-a zi de proteste antiguvernamentale în Belarus. Noi manifestaţii la Minsk, în pofida arestărilor în masă de sâmbătă

Cel puţin zece manifestanţi au fost reţinuţi de forţele de ordine, au declarat surse din cadrul Poliţiei citate de agenţia Tass.

În cursul protestelor de sâmbătă, la care au participat aproximativ 2.000 de simpatizanţi ai opoziţiei, au fost reţinuţi circa 300 de protestatari, conform site-ului Tagesschau.de.

În paralel cu protestele organizate de opoziţie, hackeri anonimi au sustras şi au făcut publice datele de 1.000 de agenţi de poliţie, ca reacţie la acţiunile de reprimare în care au fost arestate mii de persoane.

Autorităţile de la Minsk au avertizat că îi vor depista şi îi vor aresta pe cei responsabili de atacurile cibernetice.

Proteste masive au loc în Belarus faţă de realegerea în funcţie a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Opoziţia acuză că scrutinul prezidenţial desfăşurat pe 9 august a fost fraudat.

Belarusians are marching today for Freedom and Justice. Thousands gathered in Minsk downtown. pic.twitter.com/1ogKgN0gI1