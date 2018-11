Acces LIBER pentru români pe piaţa muncii din Elveţia. Data de la care intră măsura în vigoare

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, într-o conferinţă de presă comună cu şeful statului elveţian, Alain Berset, că Elveţia va renunţa, de la sfârşitul lunii mai a anului viitor, la restricţiile impuse piaţa muncii românilor.

"Sper că sunt în asentimentul domnului preşedinte Berset dacă divulg o parte din discuţia noastră tete-a-tete. În mod natural această chestiune mă interesează foarte mult. Am dorit să ştiu părerea preşedintelui elveţian şi care a fost motivaţia revenirii la un contingent şi cum e real văzută comunitatea de români din Elveţia. Concluzia e foarte bună şi pozitivă. Elveţia, din motive pur tehnice, a trebuit să revină la aceste contingente şi în condiţiile în care mi s-a confirmat că discuţiile sunt pe o notă pozitivă în România în societatea elveţiană, nu rămâne decât să spun că de la sfârşitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restricţie", a declarat Klaus Iohannis, într-o conferinţă comună de presă, joi, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Elveţiei, Alain Berset.

Iohannis a adăugat că a discutat cu Berset şi despre comunitatea de români din Elveţia, precizând că în jur de 30.000 de români locuiesc în această ţară "care contribuie la dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene".

La rândul său, oficialul elveţian a afirmat că după mai 2019 nu va mai fi nicio distincţie sau diferenţă pe piaţa muncii din Elveţia pentru cetăţenii români.

"Când România s-a alăturat UE a integrat şi sistemul de liberă circulaţie a persoanelor. În momentul aderării a trebuie să luăm decizia acordării acestei libere circulaţii şi pentru români, însă era nevoie de un vot popular, iar votul a fost pozitiv. În cadrul dezbaterilor, discuţia s-a purtat şi pe tema despre modul în care libera circulaţie să fie pusă în practică, pentru ca tranziţia să se facă în mod lin. Astfel, clauzele ne-au permis să avem o trecere în acest sens. În luna mai a anului viitor ajunge la finele acestui proces, după care dată, nu va mai exista nicio diferenţă şi nicio disctincţie", a spus preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset.

Guvernul federal din Elveţia a dispus, în 10 mai 2017, activarea unei clauze prevăzute în Acordul cu Uniunea Europeană care prevede introducerea în mod temporar a unor restricţii pe piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari.

Preşedintele Elveţiei, Alain Berset: Susţinem candidatura României la OCDE

Preşedintele Elveţiei, Alain Berset, a anunţat, joi, într-o conferinţă comună de presă cu şeful statului, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, că ţara sa susţine candidatura României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).



„E o tradiţie ca preşedintele Confederaţiei Elveţiene să facă vizite în ţara care preia preşedinţia Consiliului UE şi, evident, suntem interesaţi de obiectivele pe care le-aţi fixat în cadrul preşedinţiei dvs, pentru că există relaţii strânse între Elveţia şi România, dar şi între alte state membre. Vom semna un acord instituţional. Am făcut progrese importante în acest an. În acest cadru subiectele sunt importante, siguranţa bursieră. Al doilea element, reforma fiscală pe care noi am făcut-o în Elveţia pentru a permite o conlucrare mai bună cu UE. (...). Am abordat şi subiectul migraţiei. În chestiunea OCDE, Elveţia susţine candidatura României la OCDE. Au exista multe contacte, schimburi între ţările noastre, care stau mărturie pentru sănătatea şi vivacitatea relaţiilor dintre ţările noastre. Ne va face o deosebită plăcere să vă primim în Elveţia pentru consolidarea relaţiilor pe plan economic, politic şi cultural”, a declarat preşedintele Elveţiei, Alain Berset, la întâlnirea cu Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni.

La rândul său, Klaus Iohannis a spus că a discutat omologul său elveţian despre cei 30.000 de români care locuiesc în Elveţia şi care contribuie la dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene.

„Am subliniat necesitatea creşterii schimburilor comerciale, care sunt la un nivel bun, de peste 850 milioane de euro, dar şi aici avem un potenţial de creştere important. Un subiect foarte important pe agenda noastră, pe agenda mea, evident, a fost comunitatea de români din Elveţia, căreia îi revine un loc aparte în relaţia bilaterală dintre România şi Elveţia.În jur de 30.000 de români trăiesc în Elveţia, în mare parte, persoane de înaltă calificare, foarte bine pregătite, foarte bine integrate, şi cred că putem să spunem, care contribuie la dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene.”, a declarat Iohannis.

Preşedintele român a transmis, totodată, aprecierea României pentru contribuţia pe care programele realizate în cadrul contribuţiei financiare a Elveţiei la coeziunea Uniunii Europene au avut-o la consolidarea colaborării sectoriale bilaterale.

„Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe până în prezent a fost de 180 milioane de franci elveţieni, adică peste 150 milioane de euro. Au fost finanţate proiecte privind securitatea frontierelor, capacitatea de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului judiciar, dar şi proiecte de mediu şi infrastructură, promovarea sectorului privat, inclusiv a exportului, precum şi dezvoltarea socială şi a resurselor umane. Mi-am exprimat mulţumirea pentru programele de până acum şi speranţa că se va continua într-un fel pozitiv.”, a subliniat şeful statului.

De asemenea, Klaus Iohannis i-a prezentat lui Alain Berset priorităţile României în perioada deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

„România va urmări, fără îndoială, activ negocierile privind încheierea unui Acord-Cadru Instituţional între Uniunea Europeană şi Elveţia şi, sigur, pentru noi este importantă noua contribuţie financiară a Elveţiei la Fondurile de Coeziune ale UE.Am evidenţiat atenţia pe care o acordăm consolidării rolului Uniunii Europene în arhitectura multilaterală globală, dar şi a cooperării regionale, am atins teme precum Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică, şi aspecte legate de regiunea Mării Negre. Am precizat că România va rămâne ferm angajată în avansarea procesului de extindere, acest proces de extindere care contribuie la stabilitatea, prosperitatea şi securitatea Uniunii Europene şi a Europei, în sensul mai larg care, evident, include Elveţia.”, a conchis Iohannis.

