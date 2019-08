Accident cumplit în Germania. Patru motociclişti au murit după ce au fost loviţi de un camion, pe autostrada A9

Poliţia germană a anunţat că patru motociclişti au decedat vineri după ce au fost loviţi de un camion în timp ce se adaposteau de ploaie sub un pod, informează agenţia de ştiri The Associated Press.

