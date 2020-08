Ai uitat microfonul deschis în şedinţă? Se întâmplă şi la case mai mari! Un senator din SUA înjură în direct

Pandemia îţi aduce şi momente amuzante, în special datorate lucrului de acasă. De data asta s-a întâmplat chiar în senatul american. A păţit-o Tom Carper, un senator democrat căruia îi venise rândul să vorbească pe tema Serviciului Poştal. Pentru că acestuia nu-i pornea video-ul, cel care conduce şedinţa îl crede absent, aşa că trece la următorul senator. Cu întârziere, îi porneşte microfonul şi lui Carper, exact în momentul în care înjură, "F*ck F*ck F*ck!".

Colegii lui se amuză şi spun "Aoleu, iar o să ajungem la TV", însă vinovatul se face că plouă şi îşi începe lista de întrebări. Americanii s-au grăbit să râdă de moment pe Twitter, unde au postat mesaje ca "Da, domnule senator, asta urlăm şi noi de vreo 4 ani".

Chiar dacă nu a fost pe zoom, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a fost înregistrat săptămâna trecută de camerele video lăsate deschise în sala de conferinţe a PSD când folosea o înjurătură grosolană la adresa jurnaliştilor. Acesta a fost suspendat din funcţie.

Uh. We just had a hot mic moment with Sen. Carper. pic.twitter.com/5bTAwZH8vL

In all fairness to Senator Carper, I too have been repeatedly yelling “fuck” for the past four years.