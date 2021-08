Alertă la Pentagon. Clădirea a fost sigilată. S-au tras focuri de armă

UPDATE 19:11 "Scena incidentului este securizată. Încă este o zonă activă în care au fost comise infracţiuni. Îndemnăm cetăţenii să evite intrarea în gara feroviară şi în platforma de autobuze Metro. Transporturile de la Pentagon sunt redirecţionate spre staţia Pentagon City", a comunicat Agenţia de securitate de la Departamentul american al Apărării.

Conform unor surse din cadrul serviciilor de intervenţie, un suspect înarmat a fost împuşcat de agenţii serviciilor de securitate. Nu există detalii despre starea acestuia. De asemenea, un agent de poliţie a fost rănit în schimbul de focuri.

Potrivit postului KTVU, echipajele medicale de urgenţă au raportat mai multe victime, dar nu există informaţii despre starea acestora.

UPDATE 18:47 Cel puţin o persoană a murit, iar trei au fost rănite în atacul din staţia de metrou din faţa Pentagonului.

UPDATE 18:43 Agenţia pentru Apărarea Pentagonului cere oamenilor să evite zona, iar Departamentul de Pompieri al districtului Arlington a declarat pe Twitter că unităţile sale „răspund la un incident de violenţă activă raportat” în apropierea staţiei de metrou a Pentagonului.

Primele echipaje de la Arlington s-au confruntat cu „mai mulţi pacienţi”, a mai spus departamentul de pompieri.

UPDATE 18:40 Rutele de tren sunt suspendate între Pentagon City şi Mt Vernon Sq / Arlington Cem din cauza investigaţiilor poliţiei de la Pentagon. Sunt solicitate autobuze de transfer.

Pe scurt, un terminal de autobuz şi o staţie de metrou se află în afara Pentagonului prin care tranzitează peste 13.000 de oameni, zilnic. Autoritatea de transport a zonei metropolitane din Washington a declarat că trenurile şi autobuzele evită acum oprirea la Pentagon.

UPDATE 18:37 Echipele de intervenţie au ajuns la faţa locului. Cel puţin 10 maşini de pompieri, 4 maşini de urgenţă şi peste 10 maşini de poliţie au împânzit perimetrul.

UPDATE 18:30 Potrivit primelor informaţii, atacatorul a încercat sa intre înarmat în clădirea Pentagonului, dar un ofiţer de poliţie a reuşit să-l pună la pământ. Două persoane din afara Pentagonului au nevoie de resuscitare.

Right know the bomb squats is here. There’s at least 10 fire trucks, 4 emergency trucks, and 10+ police vehicles. @Newsy @DeptofDefense pic.twitter.com/kqx8dYKZY1