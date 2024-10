Alexei Navalnîi se aştepta să moară în închisoare. Opozantul lui Putin a explicat şi de ce s-a întors în Rusia

Liderul opoziţiei ruse Alexei Navalnîi era conştient că va muri în închisoare, potrivit unor fragmente din biografia sa care urmează să fie publicată, prezentate în premieră de The New Yorker şi The Times.