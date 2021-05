Ali Sharif al-Emadi, ministrul de Finanţe din Qatar, a fost arestat sub acuzaţia de corupţie. Fusese declarat ”cel mai bun ministru” în 2020

Procurorul general al Qatarului a ordonat arestarea Ali Sharif al-Emadi pentru abuz de putere şi utilizarea abuzivă a fondurilor publice, a informat, joi, presa de stat de la Doha.



Detenţia lui Ali Sharif al-Emadi, care ocupa funcţia respectivă din 2013, este o mişcare rară, despre care analiştii au spus că ar putea anunţa o campanie mai amplă de creştere a transparenţei.

Declaraţia autorităţilor menţionează că a fost lansată o anchetă cu privire la ”infracţiuni legate de sectorul public”.

Al-Emadi a devenit important în emiratul arab din Golf pe măsură ce actualul emir a urcat pe tron ​​şi după ce a supravegheat transformarea Băncii Naţionale a Qatarului în cel mai mare împrumutător din Orientul Mijlociu.



Unul dintre cei mai puternici oficiali din Qatar, el este, de asemenea, preşedinte al băncii, în Consiliul de Administraţie al Fondului Suveran al Qatarului şi preşedinte al Consiliului Executiv al companiei aeriene Qatar Airways.



Fără explicaţii, recent, al-Emadi a fost înlocuit în funcţia de preşedinte al Qatar Financial Center, un organism care reglementează firmele de investiţii străine din ţară.



Anul trecut, revista The Banker, o publicaţie financiară cu sediul în Marea Britanie, l-a numit al-Emadi ”cel mai bun ministru” din Orientul Mijlociu şi din Africa de Nord, pe motiv că a dovedit abilitatea de a evita diferitele crize, inclusiv colapsul cererii de petrol provocat de pandemie.



Corupţia rămâne la cote ridicate în zona petro-dolarilor. Indicele de percepţie al corupţiei din sectorul public era ridicat în 2020. Transparency International a trecut Qatarul printre cele mai puţin corupte ţări din regiune, cu un scor de 63 din 100. Scara clasifică ţările între zero, care este „extrem de corupt” şi 100, pentru „foarte curat”.



Qatar, o ţară de 2,8 milioane de oameni, se pregăteşte să-şi deschidă porţile către 1,5 milioane de fani ai fotbalului, anul viitor, ca gazdă a Cupei Mondiale 2022. Micul stat supraveghează proiecte masive de infrastructură naţională, în valoare de sute de miliarde de dolari pentru eveniment. Oferta Qatarului a fost pătată de acuzaţii de luare de mită şi îngrijorări cu privire la maltratarea lucrătorilor migranţi.

Sub şeicul Tamim bin Hamad Al Thani, emirul aflat la guvernare, Qatarul a încercat recent să îşi consolideze reputaţia internaţională şi să promoveze reformele politice. În premieră, ţara a anunţat că va organiza alegeri pentru corpul său legislativ naţional, cunoscut sub numele de Consiliul Shura, în octombrie.



În 2014, tot în calitate de ministru de Finanţe, Ali Sharif al-Emadi şi preşedintele Federaţiei de Tenis din Qatar, Nasser al-Khelaifi (actualul patron al formaţiei de fotbal PSG), au premiat-o pe Simona Halep pentru titlul cucerit la Doha. La Qatar Open, Simona a trecut în finală, pe 16 februarie, de germanca Angelique Kerber, iar la finalul jocului, cele două gazde au coborât pe teren, pentru a-i oferi trofeul româncei.