Apple a lansat noile modele iPhone 11, iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max. Cum arată acestea/ FOTO

Modelul iPhone 11 a fost primul anunţat, fiind modelul de bază anunţat pentru noua generaţie a telefoanelor Apple. Acesta va fi disponibil în mai multe culori (negru, verde, galben, mov, roşu şi alb), iar preţul de pornire este de 699 de dolari.

iPhone 11 va păstra ideea de design concepută pentru iPhone XR şi este realizat din sticlă şi aluminiu. De asemenea, se va păstra ecranul Liquid Retina LCD de 6,1", îmbunătăţirile fiind făcute pe partea de cameră foto şi video. Noul model de iPhone va avea un sistem cu două camere: o cameră principală, de 12MP f/1.8 şi o cameră ultra-wide f/2.4. Camera frontală va avea de asemenea 12MP, o îmbunătăţire considerabilă faţă de modelul anterior, a cărui cameră frontală avea 7MP. Camera frontală poate acum să filmeze în rezoluţie 4K şi în slow-motion.

Modelul iPhone 11 Pro a fost creat pentru a înlocui modelul XS, dar cu un aspect îmbunătăţit, cu spate din sticlă mată şi oţel inoxidabil pe partea laterală. iPhone 11 Pro va fi disponibil în patru culori (verde, auriu, argintiu, gri), la preţuri începând de la 999 de dolari.

iPhone 11 Pro vine cu îmbunătăţiri şi în ceea ce priveşte camera foto, urmând să aibă trei camere, una dintre acestea cu zoom, cu f/2.0, o îmbunătăţire de la f/2.4 pe modelele precedente. Modelul nou vine echipat cu un ecran OLED „Super Retina XDR” de 5,8" cu luminozitate de 1.200 nits. În ceea ce priveşte durata bateriei, modelul 11 Pro ar trebui să aibă patru ore de autonomie în plus faţă de iPhone XS.

iPhone 11 Pro Max este o variantă îmbunătăţită a modelului Pro 11, ambele fiind însă echipate cu trei camere foto şi finisaje premium. Dimensiunea ecranului este de 6.5″, comparativ cu 11 Pro, al cărui ecran este de 5.8″. Durata bateriei ar urma să fie cu cinci ore în plus faţă de modelul iPhone XS Max. Preţul acestui model va începe de la 1.099 dolari.

Toate noile modele de iPhone au venit cu îmbunătăţiri în ceea ce priveşte camera foto, cum ar fi un nou mod nocturn, efecte noi pentru modul portret şi funcţia „Deep fusion”, care va fi disponibilă odată cu lansarea sistemului iOS13 şi care constă în realizarea unei fotografii detaliate realizare din mai multe cadre.

Pentru modelele 11 Pro şi 11 Pro Max a fost lansat un nou editor video, integrat în aplicaţia camerei foto.

Data de lansare pentru cele trei modele este 20 septembrie, urmând să ajungă în România în ultima săptămână a lunii septembrie sau în prima săptămână din octombrie.

Pe lângă noile modele de iPhone, compania Apple a anunţat lansarea de noi iPads, ceasuri Apple şi aplicaţiile Apple Arcade şi Apple TV+.

Apple Arcade, un serviciu de jocuri, va fi lansat în data de 19 septembrie în 150 de ţări, va costa 4,99 dolari pe lună, iar prima lună va fi gratuită.

Apple TV+, un serviciu video, va fi lansat în data de 1 noiembrie, la acelaşi preţ cu serviciul de jocuri.

I've always liked IPhone's for their clean look, but the Iphone 11 is a little to far for my liking. Apple could've made all the cameras look a little more clean. I'm not liking where Apple is heading with all the new looks. #iPhone #iPhoneXI #iPhone11ProMax pic.twitter.com/vQnS4ivYme