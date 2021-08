Armata israeliană a doborât o dronă a organizaţiei islamiste Hezbollah, la frontiera cu Libanul

Armata israeliană a doborât o dronă militară a organizaţiei şiite libaneze Hezbollah, într-un incident produs la frontiera dintre Israel şi Liban, au anunţat joi seară oficiali israelieni citaţi de publicaţiile The Jerusalem Post şi The Times of Israel.

Incidentul a avut loc miercuri seară, dar a fost dezvăluit acum. Drona se deplasa dinspre sudul Libanului spre nordul Israelului şi a fost doborâtă imediat după ce a intrat în spaţiul aerian israelian.

Drona fusese monitorizată permanent înainte de a fi doborâtă. Armata israeliană a stabilit că drona aparţine organizaţiei şiite Hezbollah, activă în sudul Libanului.

Potrivit armatei israeliene, drona nu era echipată cu armament, ceea ce sugerează că era un aparat militar de recunoaştere.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a explicat că incidentul a fost dezvăluit după 24 de ore dat fiind că au fost necesare investigaţii pentru stabilirea apartenenţei dronei. „Armata israeliană va continua să contracareze acţiunile de încălcare a suveranităţii statului Israel", a subliniat oficialul militar.

Săptămâna trecută, organizaţia Hezbollah a lansat zece rachete spre nordul Israelului, iar armata israeliană a ripostat cu obuze de artilerie spre zone din sudul Libanului.

Organizaţia şiită Hezbollah este susţinută direct de Teheran, iar incidentele produse la frontiera libanezo-israeliană intervin pe fondul tensiunilor dintre Israel şi Iran.