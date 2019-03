ATACURI armate la moschei din Noua Zeelandă. Cel puţin 40 de persoane au fost ucise / Patru suspecţi au fost reţinuţi în urma incidentului | VIDEO

Patru suspecţi, trei bărbaţi şi o femeie, au fost reţinuţi în urma atacurilor armate ce au vizat două moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, soldate cu decesul sau rănirea mai multor persoane, a anunţat poliţia, informează cotidianul The Guardian.

Autorităţile nu au anunţat încă un bilanţ oficial, precizând doar că s-au înregistrat "mai multe decese".

Mike Bush, un oficial de rang înalt din cadrul Poliţiei neo-zeelandeze, a mai confirmat că au fost descoperite mai multe bombe artizanale amplasate pe vehicule, însă geniştii au reuşit să neutralizeze dispozitivele explozive improvizate fără ca acestea să explodeze.

"Acest lucru indică gravitatea a ceea ce s-a petrecut", a subliniat Bush.

Oficialul a refuzat să afirme dacă autorităţile consideră incidentul ca fiind unul de natură teroristă, afirmând doar că "nu se poate mai grav de atât".

Potrivit martorilor oculari, cel puţin o persoană a decedat, iar alte şase au fost transportate la spital, două dintre acestea fiind rănite grav.

Poliţia a descris incidentul drept "critic" şi a recomandat locuitorilor să evite zona.

We have a critical incident in Deans Ave Christchurch. Please avoid the area. We will give more in the near future. — Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) March 15, 2019

Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflată în centrul oraşului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelandă.

Toate şcolile din oraş au fost închise, a anunţat un reprezentant al poliţiei.

Publicaţia Stuff relatează că personalul spitalului din Christchurch a fost informat că urmează să sosească 40-50 de persoane rănite.

Echipa de crichet a Bangladeshului se afla în incinta moschei în momentul producerii incidentului, însă "întreaga echipa a fost salvată", potrivit unui mesaj postat pe Twitter de jucătorul de crichet Tamim Iqbal Khan.

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019

Un reporter care însoţea echipa de crichet a Bangladeshului a confirmat că echipa "scăpat dintr-o moschee de lângă Parcul Hagley unde erau mai mulţi agresori".

Poliţia a evacuat clădirile din zona unde s-a produs incidentul şi încearcă să prindă atacatorul.

Autorităţile suspectează că într-un vehicul aflat la aproximativ trei kilometri de moschee este amplasată o bombă, relatează cotidianul The Guardian.

Presa locală relatează că cel puţin şase persoane au decedat în urma incidentului, însă autorităţile nu au anunţat încă un bilanţ oficial.

Potrivit informaţiilor disponibile până în acest moment, atacatorul a intrat în moscheea din Christchurch în jurul orei locale 13:40 (ora României, 2:40). Un martor ocular a relatat că atacul armat a durat aproximativ 20 de minute, suspectul inspectând metodic fiecare încăpere pentru a descoperi persoane care se ascundeau.

Christchurch mass shooting: New Zealand police confirm there have been "multiple fatalities, as far as we know, at two locations" named as mosques in Christchurch, and that one person is in custody https://t.co/q9kkPUq6Px pic.twitter.com/6iWvj3HfGP — CNN (@CNN) March 15, 2019

Presa locală, citată de agenţia The Associated Press, că un nou atac armat s-a produs la o altă moschee din oraş, însă informaţia nu a fost confirmată de autorităţi.

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a descris atacurile drept un "act fără precedent de violenţă", adăugând că oamenii din moschei ar fi trebuit să aibă dreptul să-şi exercite libertatea religioasă în siguranţă.

"Va fi una din cele mai întunecate zile din istoria Noii Zeelande", a adăugat Ardern.

"This is one of New Zealand's darkest days... There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence."



Prime Minister Jacinda Arden speaks after Christchurch mass shooting - live updates: https://t.co/J0iLbkCFQE pic.twitter.com/vn2tDeEk1o — CNN (@CNN) March 15, 2019

Premierul a mai spus că un suspect a fost reţinut, însă poliţia este în căutarea mai multor persoane despre care se crede că sunt implicate în aceste incidente.

Poliţia a confirmat că mai multe persoane au fost ucise sau rănite în urma a două incidente armate produse la două moschei, Al Noor şi Linwood, din Christchurch.

New Zealand police say four people -- three men and one woman -- are in custody over the Christchurch mosque shootings, but they "cannot presume that the danger is gone". Live updates: https://t.co/kn1m4gbMyX pic.twitter.com/Ekq9rL3NEz — CNN (@CNN) March 15, 2019

Cel puţin 40 de persoane au fost ucise şi 20 au fost rănite în atacurile din Noua Zeelandă



Premierul Jacinda Ardern a confirmat că 40 de persoane au fost ucise şi cel puţin 20 au fost rănite în atacurile care au avut loc vineri în două moschei din oraşul Christchurch din Noua Zeelandă, relatează CNN şi BBC.



