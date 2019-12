Atac armat într-o bază militară din SUA. Cel puţin trei persoane au fost ucise de un militar saudit. Atacatorul, împuşcat mortal. VIDEO

UPDATE ora 21.13 Autorul atacului comis la baza militară din Florida era din Arabia Saudită

Potrivit poliţiei, trei persoane au fost ucise în atacul produs în Baza aeriană Pensacola din Florida. Alte şapte persoane, inclusiv doi agenţi de poliţie, au fost rănite în atac.

Un oficial american a declarat că autorul atacului era un student saudit la Secţia Aviaţie a Academiei militare din Pensacola.

Autorităţile americane verifică dacă incidentul armat este de tip terorist.

Cel puţin trei persoane au fost ucise într-un incident armat produs vineri într-o unitate militară din statul american Florida, anunţă surse citate de presa americană.

Un individ a deschis focul, vineri, în Baza aeriană Pensacola din Florida, informează postul ABC7.

Forţele Navale americane au comunicat că presupusul autor al atacului a fost împuşcat mortal de agenţii echipelor de securitate.

"Autorul atacului armat este mort. Încă trei persoane au decedat. Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitale", au transmis Forţele Navale.

Cel puţin şase persoane au fost rănite în incidentul armat.

