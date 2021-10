Atac brutal într-un tren din Tokyo. Agresorul a fost arestat

Conform Reuters, presupusul atacator, un bărbat în vârstă de 20 de ani, a fost arestat la faţa locului.

Atacul a avut loc pe linia de tren Keio cu destinaţia Shinjuku, cea mai aglomerată gară din lume, în jurul orei 20.00, a precizat presa.

O înregistrare video încărcată pe Twitter şi difuzată de NHK a arătat un număr de pasageri care fugeau dintr-un vagon din care, câteva secunde mai târziu, pare să izbucnească un mic incendiu.

JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055