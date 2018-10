Atac sângeros în SUA. Un bărbat a deschis focul într-o sinagogă: mai mulţi morţi şi răniţi. Ce a strigat atacatorul

Serviciile de urgenţă au fost chemate la sinagoga din cartierul Squirrel Hil în jurul orei locale 10.00 (17.00, ora României). Incidentul a avut loc în timpul unei slujbe.

Atacatorul s-a predat şi se află în acest moment în custodia poliţiei, conform CNN. Martorii au transmis că atacatorul este „un bărbat alb, solid şi cu barbă”.

„Sunt mai multe victime, este imperativ ca oamenii să rămână în case şi să se adăpostească”, a declarat Jason Lando, purtătorul de cuvânt al poliţiei locale.

Departamentul de Securitate Publică din Pittsburgh a transmis printr-un mesaj pe Twitter că a fost raportat un „atacator activ” şi a sugerat locuitorilor să evite zona.

Preşedintele american Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter prin care a transmis că urmăreşte evenimentele din Pittsburgh.

„Urmăresc desfăşurarea evenimentelor din Pittsburgh, Pennsylvania. Autorităţile sunt la faţa locului. Locuitorii din zona Squirrel Hill ar trebui să rămână la adăpost. Se pare că sunt mai multe victime”, a transmis Trump.

Autorităţile au transmis că au trimis ofiţeri la mai multe sinagogi din oraş, ca modalitate de precauţie.

Police respond to reports of shooting in #Pittsburgh , U.S. State of Pennsylvania. pic.twitter.com/1Sj63B71Za

BREAKING: Suspect in shooting at Pittsburgh synagogue is in custody, according to Pittsburgh police. Three officers were shot, and multiple casualties. https://t.co/5FjPA5h1Ia pic.twitter.com/an5UiyHqhg