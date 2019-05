ATACUL din Kawasaki: Două persoane au murit, iar alte 18 au fost înjunghiate într-o staţie de autobuz | FOTO, VIDEO

Două persoane, printre care o elevă în vârstă de 12 ani, au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite într-o staţie de autobuz din oraşul japonez Kawasaki, de către un bărbat înarmat cu două cuţite, potrivit BBC şi The Guardian.

UPDATE ora 07.45 Bilanţul atacului din oraşul japonez Kawasaki a crescut

A doua persoană care a decedat în urma atacului este un bărbat în vârstă de 39 de ani. Autorităţile japoneze au anunţat că şi atacatorul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a decedat după ce şi-a provocat mai multe răni în zona gâtului.

Poliţia niponă a informat că motivul atacului nu este cunoscut momentan.

Atacatorul a înjunghiat mai mulţi elevi care se pregăteau să se urce într-un autobuz şcolar într-o staţie din oraş, iar ulterior a urcat în autobuz, unde şi-a continuat atacul.

Aflat într-o vizită oficială la Tokyo, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că se roagă pentru victime.

BBC notează că Japonia are una dintre cele mai scăzute rate ale infracţionalităţii din lume, însă statul asiatic se confruntă în ultimii ani cu o serie de atacuri de acest tip.

Two people, including a child, were feared dead in a mass stabbing attack that also injured 17 people in the Japanese city of Kawasaki https://t.co/7mU7cjwuhO#Japan #Kawasaki pic.twitter.com/71EcHavEeu — NDTV (@ndtv) May 28, 2019

At least one child dead after mass knife attack in #Kawasaki pic.twitter.com/VjmCCDnshd — Ruptly (@Ruptly) May 28, 2019

O elevă a fost ucisă şi cel puţin 12 persoane au fost înjunghiate într-o staţie de autobuz de lângă Tokyo

Trei adulţi au fost răniţi, iar unul dintre ei nu prezintă semne vitale după incidentul din oraşul Kawasaki, situat la sud de Tokyo, a declarat un oficial pentru Reuters.

Două fete au suferit leziuni uşoare, în timp ce starea celorlalte eleve a rămas necunoscută, a spus oficialul. Fetele, cu vârste între 6 şi 7 ani, erau eleve la o şcoală catolică privată şi aşteptau sosirea autobuzului şcolar, a adăugat Kyodo.

Child and adult killed and multiple people injured in stabbing near Tokyo https://t.co/9x72vRpG6S — Jim Fong - Vancouver (@jimfong604) May 28, 2019

Suspectul a fost reţinut la faţa locului şi s-a rănit grav după ce s-a înjunghiat în gât, a informat televiziunea naţională NHK.

Bărbatul, probabil cu vârsta între 40-50 de ani, a început să înjunghie oamenii care aşteaptau într-o staţie de autobuz şi apoi în autobuz. Două cuţite au fost găsite la faţa locului, a anunţat NHK.

Televiziunea japoneză a transmis că atacatorul reţinut la locul crimei a murit, de asemenea.

At least 15 people hurt, 1 dead in stabbing spree near Tokyo https://t.co/fCclUrcf4O pic.twitter.com/TtaRfILGqo — The Hill (@thehill) May 28, 2019

"Am auzit ţipând, apoi am văzut un bărbat care se afla în picioare cu câte un cuţit în fiecare mână", a declarat pentru NHK un martor neidentificat. "Apoi, acesta s-a prăbuşit la pământ", a adăugat martorul.

Departamentul de pompieri din Kawasaki City a ttransmis că numărul răniţilor a ajins la 19, inclusiv trei cu răni severe.

