Atentat în SUA. Trei oameni au fost împuşcaţi într-un supermarket. Un senator, printre martori

Cel puţin trei persoane au fost împuşcate au fost împuşcate într-un supermarket din suburbiile oraşului Pheonix, miercuri seara, a anunţat poliţia locală, acesta fiind unul din puţinele atentate ce a avut loc într-un spaţiu public în SUA, de la debutul pandemiei.

Principalul suspect, care se află deja în custodia poliţiei, se pare că ar fi folosit o armă AR-15, potrivit senatorului de Arizona Martin Quezada, care a scris pe Twitter că a fost martor al evenimentului.



„Tocmai am fost martorul unui atentat terorist. Sunt mai multe victime. Am văzut cu ochii mei două victime. Nu ştiu câte victime mai sunt. L-am văzut pe cel care e tras. Mi s-a spus să nu declar nimic până când nu voi discuta cu poliţia”, a scris senatorul pe Twitter.



Poliţia nu a dezvăluit numele atentatorului, dar se pare că ar fi vorba de un tânăr de 20 de ani, Armando Hernandez, potrivit dailymail.com, care prezintă şi o filmare din timpul atentatului.





I saw 2 victims with my own eyes. Not sure how many others I saw the shooter. Being told not to say anything else about details 'til I speak to police. I'm ok. Lots of shaken up people.