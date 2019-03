Atentatul din Noua Zeelandă. Numele domnitorilor Ştefan cel Mare şi Şerban Cantacuzino, scrise pe armamentul atacatorului | VIDEO

În una dintre ultimele sale postări pe contul de Twitter, înainte ca acesta să fie şters, Brenton Tarrant (28 de ani) a postat mai multe imagini cu încărcătoarele armelor. Pe unul dintre încărcătoare se poate lesne observa numele lui Şerban Cantacuzino, domnitor al Ţării Româneşti între 1678 şi 1688.

Numele domnitorului Moldovei, Ştefan cel Mare, poate fi văzut în momentul în care, înainte de a intra în moscheia Al Noor, Brenton Tarrant încarcă puşca cu care este înarmat. Numele este vizibil pe patul puştii.

Pe încărcătoare, Tarrant a mai scris şi numele amiralilor Dmitri Seniavin şi Edward Codrington, al ofiţerului veneţian Marc Antonio Bragadin sau al guvernatorului austriac Ernst Rudiger Starhemberg, care a ţinut piept otomanilor în Asediul Vienei.

Toate aceste figuri istorice au un element comun: într-un moment sau altul al istoriei au luptat împotriva dominaţiei musulmane a Imperiului Otoman.

Cel puţin 49 de persoane au murit şi alte 20 au fost grav rănite în urma a două incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor şi Linwood din Christchurch.

