Locuitorii de pe coastra de V a Australiei au fost avertizaţi de aproprierea unei furtuni periculoase. Departamentul de Servici de Urgenţă din zona de Vest a transmis oamenilor că ar trebui să îşi securizeze casele şi proprietăţile.

În genral furtunile vin din sud-vest, dar acesta va veni din nord-vest deci va fi un test pentru clădiri, adăposturi şi toate obiectele nesecurizate. Rugăm oamenii să îşi pregătescă proprietăţile.

O furtună similară a avut loc în 2012 şi a dus la peste 600 de cereri de ajutor şi o pană de curent ce a afectat peste 170.000 de locuinţe.

#WA is virtually cloud free but that is about to change. Tropical moisture is starting to feed into a trough & approaching cold front which will bring severe weather to much of western WA on Sunday & Monday. Warning details found at https://t.co/pkLIJo91tt pic.twitter.com/G11nCtPQM1