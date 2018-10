Avion cu 188 de persoane, PRĂBUŞIT în mare, la scurt timp după ce a decolat din Jakarta

Zborul JT-610 transporta pasageri din Jakarta în Pangkal Pinang, cel mai mare oraş din Bangka Belitung.

Avionul a pierdut contactul cu solul la câteva minute de la decolare, în timp ce se afla deasupra mării.

Potrivit AFP, în avion se aflau 188 de persoane.

Yusuf Latif, un purtător de cuvânt al agenţiei naţionale pentru operaţiuni de căutare şi salvare, a confirmat că avionul s-a prăbuşit.

"Nu putem da nicio declaraţie în acest moment. Încercăm să strângem toate informaţiile şi datele", a declarat Edward Sirait, directorul general al companiei aeriene.

Lion Air JT 610 crashed just 13 minutes after take off from Jakarta airport and is reported to have gone down in water about 30 to 40 metres deephttps://t.co/yb1pybVF4s pic.twitter.com/l6EmAU43Ko