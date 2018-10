Avionul low-cost prăbuşit în Indonezia. Probleme tehnice în cursul zborului precedent - director

"Avionul a zburat anterior de la Denpasar la Cengkareng (Jakarta). A fost raportată o problemă tehnică, dar care a fost rezolvată în conformitate cu procedurile", a declarat Edward Sirait, directorul companiei, fără să precizeze natura problemei.

Potrivit autorităţilor, echipele de căutare au găsit o serie de resturi, inclusiv veste de salvare şi bucăţi de telefoane, la o adâncime de aproximativ 30 de metri, în apropiere de ultima locaţie cunoscută a avionului.

Resturi, inclusiv scaune, despre care se cred că provin de la avionul prăbuşit, au fost descoperite şi în apropierea unui platforme petroliere din Marea Java, a declarat un oficial al companiei de energie Pertamina.

Şeful agenţiei indoneziene pentru siguranţa transporturilor a declarat că momentan nu se cunosc cauzele prăbuşirii avionului, adăugând se aşteaptă descoperirea şi recuperarea înregistratoarelor de zbor care ar oferi informaţii cruciale despre incidentul aviatic.

Un purtător de cuvânt al agenţiei indoneziene pentru operaţiuni de căutare şi salvare a declarat că avionul a pierdut contactul cu turnul de control la 13 minute de la decolare.

"Nu ştim încă dacă există supravieţuitori. Sperăm, ne rugăm, dar nu putem confirma", a declarat Muhmmad Syaugi, şeful agenţiei indoneziene pentru operaţiuni de căutare şi salvare.

Cursa JT-610 a decolat din Jakarta luni dimineaţă la ora locală 6.20. Avionul ar fi trebuit să aterizeze o oră mai târziu în Pangkal Pinang.

