Bătălie mondială uriaşă pentru vaccinul salvator. Când vor avea oamenii vaccinul anti-COVID, ce ţări se luptă să-l producă

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi-a actualizat lista competitorilor mondiali care se luptă să creeze vaccinul împotriva noului coronavirus. Până pe 15 iulie 2020, pe lista OMS erau clasaţi 23 de candidaţi pentru producerea vaccinului aşteptat, candidaţii aflându-se cu produsele lor în evaluări clinice.

Dintre cei 23 de candidaţi, doar trei au intrat în faza a III-a, cea mai avansată, de evaluare a vaccinului, care este şi cea mai importantă, fiind testul real al eficienţei. În faza a III-a au intrat companiile, universităţile şi institutele care lucrează la crearea vaccinului din China, Marea Britanie şi SUA.

Astfel, în faza a treia, cea mai importantă de producere a noului vaccin împotriva SARS-COV2 se află următorii, potrivit OMS:

- Sinovac (companie biofarmaceutică din China, cu sponsor Institutul Butantan din Brazilia ), evaluare pe 8870 de participanţi. Preconizează că va termina în studiul în octombrie 2021.

- Universitatea Oxford/ AstraZeneca (Marea Britanie şi o companie farmaceutică anglo suedeză din Cambridge/ Regatul Unit al Marii Britanii), evaluare pe 2000 de participanţi. Preconizează că va termina studiul pe 31 iulie 2021.

- Moderna/ NIAID- Institutul Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase al SUA (SUA), evaluare pe 30.000 de participanţi. Preconizează că va termina studiul pe 27 octombrie 2022.

În faza a doua de producere a vaccinului sunt clasaţi următorii 10 candidaţi:

- CanSino Biological Inc/ Institutul din Beijing de Biotehnologie (China), evaluare pe 500 de participanţi.

- Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/ Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe al Chinei (China), evaluare pe 900 de participanţi. Preconizează că va termina studiul în 15 decembrie 2021.

- Inovio Pharmaceuticals/ Institutul Internaţional al Vaccinului (SUA), evaluare pe 160 de participanţi. Preconizează că va termina studiul în 22 februarie 2022.

- Universitatea Osaka/ AnGes/Takara Bio (Japonia), evaluare pe 30 de participaţi. Preconizează că va termina studiul pe 31 iulie 2021.

- Cadila Healthcare Limied (India)- nu precizează nici numărul de participanţi, nici când ar putea termina evaluarea.

- Institutul de Biologie din Wuhan (China), pe 1456 de subiecţi. Nu precizează când ar putea termina evaluarea.

- Institutul de Biologie din Beijing/Sinopharm (China), evluare pe 2128 de participanţi. Preconizează că va termina studiul pe 28 noiembrie 2021.

- Bharat Biotech (India), evaluare pe 1225 de participanţi. Nu precizează când ar putea termina studiul.

- Novavax (SUA), evaluare pe 131 de participanţi. Preconizează că va termina studiul pe 31 iulie 2021.

- BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer (firme din Germania, China şi SUA). Nu precizează nici participanţii, nici când ar putea termina evaluarea.

În faza întâi, cea incipientă, de producere a vaccinului sunt clasaţi, până în prezent, 10 competitori:

- Genexine Consortium (Coreea de Sud), evaluare pe 190 de participanţi. Estimează că va termina studiul pe 17 iunie 2022.

- Institutul de Biologie Medicală, Academia de Ştiinţe Meciale a Chinei (China), evaluare pe 942 de participanţi. Estimează că va termia studiul în septembrie 2021.

- Institutul de Cercetare Gamaleya (Rusia), evaluare pe 38 de participanţi. Estimează că va termia studiul pe 15 august 2020.

- Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax (Australia, Marea Britanie SUA), evaluare pe 150 de participanţi. Estimează că va termia studiul pe 30 martie 2021.

- Vaxine Pty Ltd/Medytox (Australia, Coreea de Sud), evaluare pe 40 de participanţi. Estimează că va termina studiul pe 1 iulie 2021.

- Universitatea din Queensland/CSL/Seqirus (Australia), evaluare pe 120 de participanţi. Nu precizează când ar putea termina evaluarea.

- Imperial College London (Marea Britanie), evaluare pe cel puţin 305 de participanţi. Estimează că va termia studiul pe 31 iulie 2021.

- Curevac (Germania), evaluare pe 168 de participanţi. Estimează că va termia studiul în august 2021.

- Armata Republicii Populare a Chinei, Academia Militară a Chinei (China), evaluare pe 168 de participanţi. Estimează că termina studiul pe 31 decembrie 2021.

- Medicago Inc. (Canada), evaluare pe 180 de participanţi. Estimează că termina studiul pe 30 aprilie 2021.

Jerome Kim, directorul general al Institutului Internaţional pentru Vaccinuri a explicat că există 3 faze secvenţiale de testare pentru noul vaccin.

Faza I este un test pe mai puţin de 50 de persoane care vizează mai întâi siguranţa şi dacă se pot găsi răspunsuri la vaccin.

Faza a II-a este mai largă, analizând critic magnitudinea şi durabilitatea răspunsurilor la vaccin.

Faza a III-a este testul real al eficacităţii, eficienţei vaccinului şi poate implica până la zeci de mii de voluntari.

După ce vaccinul va exista, va trebui cineva să-l producă, atenţiona acum ceva vreme Jerome Kim:

„Va trebui să producă foarte mult vaccin atunci când vorbim despre 7 miliarde de oameni, toţi trebuie să fie potenţial vaccinaţi. Ca atare, vom avea nevoie de miliarde şi miliarde de doze de vaccin şi vom avea nevoie de cineva care să-l producă, şi vom avea nevoie de cineva care trebuie să-l producă rapid.

Aşadar, în timpul acestei perioade de 12-18 luni de testare, cineva va trebui să se gândească foarte atent cum vom produce noi atâtea doze pe cât putem, atât de repede pe cât putem, şi altcineva- alt grup- va trebui să decidă, să sperăm că va decide până când vom avea un vaccin eficient- altcineva va trebui să decidă cum îl vom repartiza, cum îl vom împărţi corect, şi cine va avea nevoie de el primul.

Într-o ţară ca India, cu 1,3 miliarde de oameni, cine va primi primul vaccinul? Trebuie să fie doctorii şi asistenţii, trebuie să fie Armata, trebuie să fie Poliţia sau oamenii din situaţiile de urgenţă? Trebuie să fie oamenii care lucrează în magazine, comercianţii, pentru că toate acestea sunt părţi critice ale unei societăţi care trebuie să funcţioneze, în contextul pandemiei COVID-19.

India poate juca un rol foarte mare, nu numai datorită populaţiei ei, ci datorită faptului că India are o foarte, foarte mare industrie de fabricare de vaccinuri. Aproape 70% din vaccinurile folosite în toată lumea, în programe de extindere a imunizării sunt făcute în India. Aproape fiecare copil de pe glob a primit un vaccin făcut în India. Şi asta este foarte important. Înseamnă că firmele Indiei pun în circulaţie 1 miliard de vaccinuri pe an. Şi aceasta este capacitatea de care vom avea nevoie astfel încât acest vaccin să ajungă peste tot în lume, nu doar la oamenii din SUA sau Europa, dar şi la cei din India, Africa, Asia. Ca atare, vom avea nevoie de companii care au capacitate astfel încât să ştie cum să fabrice vaccinul. Iar asta este doar pe parte de producţie. Cred că un alt lucru la care trebuie să ne uităm cu atenţie este să India are universităţi importante, oameni inteligenţi şi talentaţi din industria biotehnologică şi toţi aceşti oameni, toate aceste resurse pot fi puse în mişcare în cea mai mare ameninţare pandemică din ultimii 100 de ani. Cred că India are mult de contribuit."

În evaluări pre-clinice pentru producerea vaccinului împotriva noului coronavirus mai sunt clasaţi 140 de candidaţi, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.