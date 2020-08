BELARUS. Proteste în tandem, duminică, pro şi anti Lukashenko

În timp ce peste 200.000 de oameni protestau împotriva lui Lukashenko, în „Marşul Libertăţii”, îmbrăcaţi în culorile drapelului, preşedintele şi-a strâns şi el suporterii pentru a li se adresa.

„Marşul Libertăţii” a fost duminică cel mai mare protest de la rezultatul alegerilor prezidenţiale de săptămâna trecută şi până acum. Cetăţenii acuză puterea că a fraudat alegerile. Mii de protestatari au fost arestaţi şi câţiva au decedat.

Tens of thousands gather in unprecedented anti-government protests in Belarus.



