Bloomberg şi NYT: Partidul Democrat poate obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor/ Donald Trump evocă acest risc

Partidul Democrat din Statele Unite are şanse reale de a obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, iar republicanii ar putea menţine controlul asupra Senatului, preşedintele Donald Trump admiţând că există riscul unui eşec parţial, comentează agenţia Bloomberg şi cotidianul The New York Times.

