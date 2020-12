Boris Johnson admite că Acordul post-Brexit este insuficient în domeniul serviciilor financiare

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, admite, într-un interviu acordat publicaţiei Sunday Telegraph, că Acordul cu Uniunea Europeană privind relaţiile post-Brexit este insuficient în domeniul serviciilor financiare.

Întrebat în interviu despre domeniul serviciilor financiare, Boris Johnson a răspuns: "Poate că Acordul nu merge atât de departe precum am vrea".

Însă Boris Johnson susţine că Acordul cu UE este "bun pentru domeniul digital", existând prevederi clare pentru fluxul de date.

"Acordul ne oferă baza pentru o nouă prietenie şi un nou parteneriat care ar trebui să atragă oamenii care iubesc Europa şi vor să aibă o relaţie bună cu ea, care vor să se simtă apropiaţi de ea. Dar trebuie să fie şi ceva salutat de cei care văd avantajele independenţei economice şi politice. Cred că ţara a ajuns într-o poziţie nouă, mai stabilă. Este o relaţie mai bună, o relaţie mai sănătoasă. Putem avea comerţ liber cu UE fără a fi atraşi în orbita europeană în materie de reglementare şi legislaţie", argumentează Boris Johnson.

Conform agenţiei Bloomberg, Acordul dintre Marea Britanie şi UE nu le oferă multă claritate companiilor financiare britanice. Nu există nicio decizie asupra echivalenţei, care ar permite firmelor britanice din districtul financiar al Londrei (City of London) să ofere servicii financiare pe piaţa UE. Acordul conferă doar prevederi-standard asupra serviciilor financiare, fără garanţii privind accesul pe piaţa comunitară. Marea Britanie şi UE urmează să negocieze despre avansarea deciziilor privind echivalenţa în domeniul financiar. În privinţa cooperării în domeniul reglementării, Londra şi Bruxellesul speră să ajungă până în martie la un acord asupra monitorizării activităţilor financiare.

Premierul britanic face apel la unitate

Boris Johnson a lansat un apel la unitate pentru a reuşi aprobarea Acordului post-Brexit în Parlament, în contextul în care liderul de la Londra ar putea avea nevoie de susţinerea opoziţiei laburiste, pe fondul criticilor politicienilor eurosceptici din Partidul Conservator. După ani întregi în care Boris Johnson şi aliaţii săi au criticat puternic politicile Uniunii Europene, pledând pentru retragerea Marii Britanii din UE, acum, Boris Johnson a anunţat că vrea o relaţie de "prietenie şi parteneriat" cu Bruxellesul. "Cred că acum avem o bază pentru o prietenie şi un parteneriat de lungă durată cu UE, în calitatea de suverani egali", a afirmat Boris Johnson într-un mesaj adresat parlamentarilor conservatori, pe care îi îndeamnă să aprobe Acordul post-Brexit.

Boris Johnson susţine că a obţinut o victorie în relaţia cu UE. "Am obţinut toate punctele manifestului nostru", a subliniat liderul de la Londra. Ideea a fost reiterată de Michael Gove, ministrul pentru Politicile Cabinetului, unul dintre apropiaţii lui Boris Johnson. "Acum, putem începe un nou capitol, mai optimist, al istoriei noastre", a scris Michael Gove într-un editorial publicat în cotidianul The Times, pledând pentru o "relaţie specială" cu Uniunea Europeană.

Temerile lui Boris Johnson

Deşi susţine că a obţinut o victorie, Boris Johnson se teme că proiectul Acordului post-Brexit nu va fi susţinut de politicienii eurosceptici din Partidul Conservator. Grupul de Analiză Europeană, o facţiune eurosceptică dură din cadrul Partidului Conservator, a anunţat, potrivit cotidianului The Guardian, că va examina cu atenţie proiectul Acordului post-Brexit înainte de a-l aproba. "Sper foarte mult că acest tratat va trece de examinare şi sper că îl vom putea susţine. Dar am fost aleasă pe baza unui program care promitea îndeplinirea Brexit, astfel că trebuie să citesc documentul pentru a-mi da seama dacă într-adevăr am obţinut acest lucru sau dacă rămânem blocaţi pe orbita reglementărilor UE", a declarat Theresa Villiers, deputat conservator, pentru BBC.

Pe fondul disensiunilor, Boris Johnson ar putea avea nevoie de susţinerea Partidului Laburist, aflat în opoziţie, pentru a putea obţine aprobarea Acordului post-Brexit în Camera Comunelor. Însă şi liderul laburist, Keir Starmer, riscă să se confrunte cu o revoltă, după ce le-a cerut parlamentarilor să susţină Acordul.

Ed Davey, liderul Partidului Liberal-Democrat (opoziţie), a sugerat deja că nu va susţine Acordul. "Dacă detaliile se vor dovedi a fi ceea ce auzim, nu îl putem susţine", a afirmat sir Ed Davey.