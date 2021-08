BREAKING NEWS Alertă la Pentagon. Clădirea a fost sigilată. S-au tras focuri de armă

Ştire în curs de actualizare

UPDATE 18:47 Cel puţin o persoană a murit, iar trei au fost rănite în atacul din staţia de metrou din faţa Pentagonului.

UPDATE 18:43 Agenţia pentru Apărarea Pentagonului cere oamenilor să evite zona, iar Departamentul de Pompieri al districtului Arlington a declarat pe Twitter că unităţile sale „răspund la un incident de violenţă activă raportat” în apropierea staţiei de metrou a Pentagonului.

Primele echipaje de la Arlington s-au confruntat cu „mai mulţi pacienţi”, a mai spus departamentul de pompieri.

UPDATE 18:40 Rutele de tren sunt suspendate între Pentagon City şi Mt Vernon Sq / Arlington Cem din cauza investigaţiilor poliţiei de la Pentagon. Sunt solicitate autobuze de transfer.

Pe scurt, un terminal de autobuz şi o staţie de metrou se află în afara Pentagonului prin care tranzitează peste 13.000 de oameni, zilnic. Autoritatea de transport a zonei metropolitane din Washington a declarat că trenurile şi autobuzele evită acum oprirea la Pentagon.

UPDATE 18:37 Echipele de intervenţie au ajuns la faţa locului. Cel puţin 10 maşini de pompieri, 4 maşini de urgenţă şi peste 10 maşini de poliţie au împânzit perimetrul.

UPDATE 18:30 Potrivit primelor informaţii, atacatorul a încercat sa intre înarmat în clădirea Pentagonului, dar un ofiţer de poliţie a reuşit să-l pună la pământ. Două persoane din afara Pentagonului au nevoie de resuscitare.

Right know the bomb squats is here. There’s at least 10 fire trucks, 4 emergency trucks, and 10+ police vehicles. @Newsy @DeptofDefense pic.twitter.com/kqx8dYKZY1