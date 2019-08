Alertă în Irlanda de Nord: O bombă a explodat în apropierea frontierei cu Irlanda | VIDEO

Explozia s-a produs în apropierea unui drum, în districtul nord-irlandez Fermanagh, în apropierea frontierei cu Irlanda.

"Investigaţia este la început, dar sunt ferm convins că a fost o tentativă deliberată de a atrage agenţi de poliţie în zonă pentru a-i ucide", a declarat Stephen Martin, un oficial din cadrul Poliţiei nord-irlandeze.

Deputy Chief Constable Stephen Martin says he is of "firm belief" that a bomb attack in Northern Ireland was "a deliberate attempt to lure police and army bomb disposal colleagues into the area to murder them".