Panică la Rio de Janeiro: Mai multe persoane, luate ostatice într-un autobuz de un individ înarmat/ Autorul atacului a fost împuşcat mortal de poliţie | FOTO, VIDEO

Atacatorul a fost împuşcat de un lunetist al Poliţiei militare şi a murit pe loc, au transmis autorităţile braziliene.

Anchetatorii încearcă să afle motivele luării de ostatici.

Un individ înarmat luase mai multe persoane ostatice într-un autobuz, în oraşul brazilian Rio de Janeiro, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul cotidianului O Globo.

Incidentul s-a produs în zona Galo Branco din Rio de Janeiro. Conform unor surse, în autobuz erau 16 ostatici, care nu au fost răniţi.

Kidnapping in Brazil. A man hijacked a bus on the Rio Niterói Bridge (Direction Rio de Janeiro) now in the morning.#TuesdayThoughts #RioNiteroi #RioDeJaneiro #Brazil pic.twitter.com/2Ss4DVr0t0