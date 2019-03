BREAKING Parlamentul britanic amână BREXIT. Opoziţia laburistă cere un nou referendum/ Reacţia Comisiei Europene

Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană până cel puţin pe 30 iunie.

Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercurea viitoare.

Moţiunea a fost adoptată cu 412 voturi pentru şi 202 împotrivă.

Dacă acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amnânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Comisia Europeană a luat notă de votul britanic / Barnier: Consultările continuă prin intermediul României

Comisia Europeană "a luat notă" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunţă Comisia Europeană, în timp ce negociatorul-şef european, Michel Barnier, a afirmat că statele membre UE continuă consultările prin intermediul României, care deţine Preşedinţia semestrială a Consiliului UE. "Am luat notă de voturile din această seară. O solicitare de prelungire a negocierilor în virtutea Articolului 50 necesită aprobarea în unanimitate de către cele 27 de state membre. Consiliul European trebuie să analizeze o astfel de solicitare, prioritatea fiind necesitatea de a asigura funcţionarea instituţiilor UE şi ţinându-se cont de motivele şi durata unei posibile amânări. Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este în contact constant cu toţi liderii", a transmis un purtător de cuvânt al Executivului UE. "Consultările celor 27 de state UE continuă la Bucureşti cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba. Suntem calmi şi respectuoşi faţă de procedurile parlamentare britanice. Suntem determinaţi să apărăm interesele UE şi să construim cât mai curând o relaţie viitoare UE/Marea Britanie", a anunţat, prin Twitter, Michel Barnier, negociatorul-şef al Comisiei Europene pe tema Brexit. "Consultările celor 27 de state UE continuă la Bucureşti cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba. Suntem calmi şi respectuoşi faţă de procedurile parlamentare britanice. Suntem determinaţi să apărăm interesele UE şi să construim cât mai curând o relaţie viitoare UE/Marea Britanie", a anunţat, prin Twitter, Michel Barnier, negociatorul-şef al Comisiei Europene pe tema Brexit. Michel Barnier se află joi în România, pentru întrevederi cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Viorica Dăncilă.

Jeremy Corbyn cere convocarea unui nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opoziţie), a cerut joi seară organizarea unui nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană.



"Premierul trebuie să accepte public că atât situaţia acordului Brexit, cât şi cea a ieşirii din UE fără acord nu mai sunt opţiuni viabile. Eu reiterez convingerea noastră că se poate ajunge la un acord axat pe planul nostru alternativ. De asemenea, reieterez susţinerea noastră pentru un vot public, nu pentru a marca un scor politic, ci ca opţiune realistă pentru depăşirea impasului", a declarat Jeremy Corbyn.

Camera Comunelor a respins, joi seară, un amendament care prevedea organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană. Partidul Laburist nu a participat la acest vot, deoarece a considerat că era inoportun în acest moment.

Amendamentul prevedea formularea unei recomandări adresate prim-ministrului "de a cere prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului UE" şi "organizarea unui vot public prin care cetăţenii Marii Britanii să decidă fie în favoarea ieşirii ţării din Uniunea Europeană în condiţiile stabilite de Parlament, fie rămânerea ţării în Uniunea Europeană". Amendamentul a fost respins de membrii Camerei Comunelor cu un raport de voturi de 334 la 85.

De asemenea, Camera Comunelor a respins, joi seară, un plan care prevedea preluarea de către Parlament, de la Guvern, a controlului asupra procesului ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Proiectul de lege, care prevedea preluarea controlului asupra procedurii Brexit pe 20 martie, a fost respins cu un raport de voturi de 314/312.

Până acum, Marea Britanie intenţiona să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie. Consiliul European poate aproba cererea Londrei de amânare a Brexit.

Camera Comunelor a aprobat miercuri seară proiectul care exclude posibilitatea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit, cu amendamentul "în orice circumstanţe". După acest vot, premierul Theresa May a anunţat că va propune oficial Camerei Comunelor o moţiune care prevede amânarea ieşirii ţării din Uniunea Europeană. "Voi propune o moţiune care va prevedea prelungirea pentru scurt timp, în mod limitat, tehnic, a negocierilor cu UE, dacă nu se va aproba un acord până la sfârşitul lunii martie", a declarat Theresa May. "Uniunea Europeană a fost destul de clară că proiectul de acord Brexit este singurul disponibil. Am putea avea un nou referendum, dar ar apărea riscul să nu mai avem deloc Brexit", a explicat Theresa May în Camera Comunelor.

"Deputaţii trebuie să înţeleagă şi să accepte că, dacă nu ajungem la un consens în următoarele zile, va fi nevoie de o amânare pe o durată mai mare. Iar o astfel de amânare ne-ar obliga să participăm la scrutinul europarlamentar. Nu cred că ar fi rezultatul corect. Camera Comunelor trebuie să asume consecinţele acţiunilor adoptate", a subliniat Theresa May.

La rândul său, Jeremy Corbyn, liderul opoziţiei laburiste, a reiterat apelul ajungerii la un consens naţional. "Membrii Parlamentului au exclus în mod clar posibilitatea unui Brexit fără acord, iar Parlamentul trebuie să preia controlul. Voi avea întâlniri cu deputaţii din toate partidele pentru a încerca să găsim un compromis. Prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 fără un obiectiv clar nu este o soluţie. Trebuie să ajungem la un consens asupra modului de a merge înainte", a spus Corbyn.

Camera Comunelor a respins, marţi seară, Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Proiectul de Acord Brexit, care include noile clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi 391/242. În ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit cu un raport de voturi de 432/202.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Theresa May a anunţat luni seară că obţinuse clauze juridice pentru garantarea statutului temporar al măsurilor adoptate la frontiera irlandeză.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.