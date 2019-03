BREXIT: Theresa May va solicita o amânare pe termen scurt a procesului de ieşire a Marii Britanii din UE

Theresa May, şefa Guvernului de la Londra, va solicita o amânare pe termen scurt a procesului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunţat Biroul premierului britanic,adăugând că May împărtăşeşte "frustrarea" publicului faţă de "eşecul Parlamentului de a lua o decizie" privind Brexit.

Cu doar nouă zile înainte de 29 martie, data la care Marea Britanie urma să părăsească UE, premierul britanic Theresa May urmează să-i trimită o scrisoare oficială preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care să solicite amânarea Brexit, însă doar pe termen scurt.

10 Downing, Biroul premierului, a explicat că Theresa May "nu va cere o amânare prelungită", adăugând că această amânare oferă "Parlamentului mai mult timp să se pună de acord privind calea de urmat, dar oamenii din această ţară au aşteptat deja de aproape trei ani".

Cetăţenii "s-au săturat de eşecul Parlamentului de a lua o decizie, iar premierul împărtăşeşte frustrarea lor", a mai comunicat Biroul premierului, informează postul BBC News.

Mai multe ţări membre UE, inclusiv România, au îndemnat Marea Britanie să prezinte o strategie clară privind Brexit.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a dat asigurări marţi că va face toate eforturile pentru ieşirea ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercuri. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor sau dacă nu va fi supus votului, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.