Capul unei familiei Gambino aparţinând Mafiei din New York, împuşcat MORTAL în faţa reşedinţei sale

Cali, în vârstă de 53 de ani, a fost împuşcat mortal miercuri la puţin timp după ora locală 21:00 (01:00 GMT), în faţa casei sale, a transmis poliţia.

Mass-media, inclusiv New York Post, a informat că mafiotul a fost împuşcat de cel puţin şase sau şapte ori şi, de asemenea, a fost lovit de un camion albastru condus de către atacator, citând surse neidentificate de poliţie.

