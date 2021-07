Carlos Ghosn, fost şef al Renault-Nissan-Mitsubishi, a fugit din Japonia ascuns într-o ladă. Justiţia a dictat primele condamnări

Michael şi Peter Taylor au fost condamnaţi la 24, respectiv 20 de luni de închisoare. Cei doi cetăţeni americani, tată şi fiu, a fost acuzaţi de sistemul judiciar japonez, apoi găsiţi vinovaţi, că l-au ajutat pe Carlos Ghosn să evadeze din ţara asiatică, unde se afla în stare de probaţiune, între 30 şi 31 decembrie 2019.



Sentinţa a fost dictată de o instanţă de Tokyo. Michael, în vârstă de 60 de ani, fost membru al Forţelor Speciale SUA, şi Peter Taylor, în vârstă de 28 de ani, au fost arestaţi în Statele Unite şi ulterior extrădaţi în Japonia.



În iunie, cei doi cetăţeni americani şi-au recunoscut implicarea în evadarea lui Ghosn şi au pledat vinovaţi. Cu acea ocazie, Taylor Sr., răspunzând da când procurorul l-a întrebat dacă crede că Ghosn ar trebui să rămână în Japonia, a spus: „Am petrecut mai mult de 400 de zile în închisoare şi am avut mult timp să mă gândesc. După părerea mea, da".



Procurorul a reconstruit faptul că cei doi bărbaţi l-au ascuns pe Ghosn într-o ladă pentru transportul instrumentelor muzicale urcată într-un avion privat care a făcut apoi o escală la Istanbul.



Ştiau, potrivit rechizitoriului, că încalcă legea: suspiciunea este, de asemenea, că li s-a plătit 1,5 milioane de dolari pentru sprijinul lor. Un văr al lui Ghosn este cumnata soţiei tatălui lui Taylor şi naşa fiului ei.



Ghosn, fost şef al Renault-Nissan-Mitsubishi, a fost arestat imediat ce a aterizat în Japonia, în noiembrie 2018, fiind suspectat de săvârşirea infracţiunilor financiare. El a fost eliberat pe cauţiune câteva luni mai târziu cu obligaţia de probaţiune şi interzicerea expatrierii.



Circumstanţele evadării, niciodată complet clarificate până acum, lasă loc unei ipoteze acuzatoare a unei operaţiuni destul de complexe, care a durat două zile, pentru a-l face pe fostul manager să scape de supravegherea la care a fost supus în ţara asiatică.



Până la ipoteza procuraturii din Tokyo că aceasta ar fi fost ascuns într-o ladă pentru instrumente muzicale îmbarcate apoi pe un avion privat. Ghosn are, de asemenea, cetăţenie libaneză (precum şi franceză şi braziliană), iar Beirut nu are niciun tratat de extrădare cu Tokyo.



Prin Interpol, autorităţile japoneze au emis un mandat internaţional de arestare. La rândul său, fostul număr unu al Nissan şi Renault a negat întotdeauna acuzaţiile contestate de justiţia japoneză.