Catedrala Notre Dame se reconstruieşte ca acum 800 de ani. Ce tehnici medievale sunt folosite pentru restaurare

Cred că îţi aminteşti şi tu de momentul în care simbolul Parisului, catedrala Notre Dame, a fost cuprinsă de flăcări.

Cei mai mulţi dintre francezi îşi doresc ca reconstrucţia să fie făcută cu metodele tradiţionale, fără a afecta forma originală.

Aşa că, de Zilele Patrimoniului European, o echipă de dulgheri a făcut o demonstraţie prin care au construit o replică a turlei care a luat foc. Uite ce tehnici medievale au folosit pentru a modela trei tone de lemn de stejar, ca acum 800 de ani.

„Cred că acest lucru arată că a fost corect să alegem să reconstituim cadrul catedralei în mod identic, cu stejar francez. În al doilea rând, ne arată şi metoda pe care o vom folosi pentru a reconstrui cadrul grindă cu grindă”, a afirmat Jean-Loius Georgelin, liderul lucrărilor de restaurare.

