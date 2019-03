Ce se ascundea în bagajele fiicei fondatorului Huawei, când a fost arestată în Canada. „Este puţin cam jenant” FOTO

Pentru cine nu ştie, dispozitivele electronice enumerate mai sus sunt produse de marea rivală a Huawei, compania americană Apple.

Mai precis, Wanzhou deţine un MacBook cu ecran de 12 inci, un iPhone 7 Plus şi o tabletă iPad Pro.

Fiica fondatorului Huawei deţine funcţia de director financiar în cadrul companiei chineze, care este numărul doi pe piaţa mondială de smartphone-uri. Mai mult, Huawei produce unele dintre cele mai apreciate laptopuri ale momentului. De aceea, descoperirea făcută asupra ei este „puţin cam jenantă”, potrivit jurnalistului Sean Hollister de la The Verge.

Totodată, recent s-a aflat că Huawei va pedepsi angajaţii care folosesc smartphone-uri marca Apple, după un incident petrecut la sfârşitul anului trecut.

Totuşi, fiica fondatorului Huawei avea asupra ei şi un smartphone produs de compania pentru care lucrează. Este vorba de modelul de lux Huawei Mate 20 RS Porsche Edition.

🚨Just in: Court order issued this morning in Vancouver reveals for the first time the makes and models of electronic devices that were seized from #Huawei CFO Meng Wanzhou when she was arrested Dec. 1, 2018 at Vancouver International Airport. #China #Cdnpoli #nerdalert pic.twitter.com/2YFNbXt8Yn