Cel puţin 12 morţi, inclusiv atacatorul, în urma unui incident armat într-un centru municipal din statul american Virginia

Un purtător de cuvânt al Poliţiei din Virginia Beach a declarat pentru presa locală că un individ a deschis focul în incinta unei clădiri a centrului municipal din localitate, care se află în apropierea sediului primăriei.

James Cervera, şeful Poliţiei din Virginia Beach, a declarat că atacatorul a tras "la întâmplare" în persoanele aflate într-o clădire din centrul municipal.

Oficialul a adăugat că atacatorul a fost împuşcat mortal de ofiţerii de poliţie. Atacatorul lucra de câţiva ani în cadrul departamentului municipal de lucrări publice, a precizat Cervera.

Un oficial american a declarat că atacatorul, care lucra în cadrul administraţiei locale, a murit, însă nu este clar cum a decedat.

Printre cei răniţi se numără şi un ofiţer de poliţie, a cărui viaţă a fost salvată de vesta antiglonţ, a precizat oficialul.

A look at the scene of the back of building 2, where the shooting happened. Lots of employees from building 1 waiting to get rides from family as some can’t get to cars. pic.twitter.com/RafPATrpzj