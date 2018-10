Avion prăbuşit în Indonezia. Cel puţin 188 de persoane se aflau la bordul aeronavei/ Epava a fost găsită

Un purtător de cuvânt al agenţiei indoneziene pentru operaţiuni de căutare şi salvare a declarat că avionul a pierdut contactul cu turnul de control la 13 minute de la decolare.

Epava avionului a fost găsită în apropierea locului în care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu turnul de control.

"Nu ştim încă dacă există supravieţuitori. Sperăm, ne rugăm, dar nu putem confirma", a declarat Muhmmad Syaugi, şeful agenţiei indoneziene pentru operaţiuni de căutare şi salvare.

Cursa JT-610 a decolat din Jakarta luni dimineaţă la ora locală 6.20. Avionul ar fi trebuit să aterizeze o oră mai târziu în Pangkal Pinang.

A Lion Air plane crashed into the sea with 188 passengers and crew on board in #Indonesia near #Jakarta pic.twitter.com/gSdEjyxqtL

#UPDATE Lion Air JT 610 had requested to return to Jakarta airport before disappearing from radar. Search and rescue is focused on the sea off the coast of Indonesia pic.twitter.com/s0aCNOBVVZ