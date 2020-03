Cele mai multe victime se înregistrează în comitatul Putnam din Tennessee, unde au murit 16 oameni.

O serie de tornade au avut loc în ultimele ore în statul Tennessee.

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să se deplaseze vineri în statul Tennessee.

Drone video showed storm damage in Mount Juliet, Tennessee, which is located east of Nashville.



A deadly tornado struck the Nashville area in the early hours of Tuesday. https://t.co/SPsh3yBf8p pic.twitter.com/P1QHkNRm64